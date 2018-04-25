Стеклянный потолок и национальность: на один высокий пост претендуют два кандидата — эстонец и русский. Кого возьмут?

Почему так мало русских в госсекторах? В качестве одной из причин чиновники называют владение госязыком.

Эти вопросы обсуждали сегодня в Рийгикогу на конференции посвященной Дню многообразия ”Стеклянный потолок и национальность: есть ли связь?”

Задумывалось ли государство о том, что успешным и перспективным абитуриентам и вовсе не нужны эти места…конкретно в Эстонии?

Не секрет, что на получение высокой должности может влиять не только хорошее образование и знание языка. Но бывают случаи, когда предпочтение делается на основании фамилии кандидата. Русскоязычные специалисты своего дела в Эстонии есть, это факт.

Но давайте рассмотрим следующую ситуацию. На один высокий пост претендуют два кандидата. Один эстонец, другой русский. У них одинаковые образование и опыт работы. Кого в данном случае возьмут на работу — русского или эстонца?

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