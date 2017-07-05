СТАТИСТИКА: Жители Эстонии больше всех в мире закладывают за воротник

Издание Worldatlas.com опубликовало ежегодный список стран, упорядочив их по количеству потребляемого чистого алкоголя на душу населения. Свершилось: Эстония наконец-таки действительно выделилась на мировой арене. Мы, по данным издания, не просто в пятерке. Мы — первые, пишет Forte.

Эстония и прежде занимала ”достойные” места в такого рода рейтингах, но в этом году цифры особенно впечатляют. В Эстонии на одного жителя приходится почти 15 литров чистого алкоголя в год. Тем самым, мы обогнали и Белоруссию, и Литву.

Количество чистого алкоголя на душу населения в литрах в 2016 году:

1 Эстония 14.97

2 Белоруссия 14.69

3 Литва 14.30

4 Андорра 13.31

5 Чехия 12.47

6 Австрия 11.90

7 Ирландия 11.75

8 Франция 11.40

9 Люксембург 11.28

10 Венгрия 11.21

11 Россия 11.20

12 Германия 10.94

13 Сент-Люсия 10.83

14 Польша 10.67

15 Словакия 10.64

16 Хорватия 10.63

17 Багамские острова 10.53

18 Словения 10.32

19 Португалия 10.30

20 Латвия 10.21

21 Экваториальная Гвинея 9.94

22 Австралия 9.87

23 Бельгия 9.75

24 Болгария 9.72

25 Сербия 9.72