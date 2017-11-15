Статистика: в Эстонии до 7000 ВИЧ-инфицированных, почти половина — в Ида-Вирумаа

На прошедшем вчера в Рийгикогу заседании круглого стола с участием экспертов в сфере борьбы с ВИЧ представитель Союза производителей медикаментов Ханно Пюттсепп сказал, что из 7000 ВИЧ-инфицированных в Эстонии 4000 проходят лечение, но 3000 человек передают вирус дальше. Речь идет теперь не о смертельной болезни, а о хроническом заболевании.

”Мы должны освободиться от стигм”, — отметил Ханно Пюттсепп. ”У нас наблюдается сильное недофинансирование не только в части лекарств, но и в части социальных работников, их сети. Мы знаем, что у нас до 7000 ВИЧ-инфицированных, но мы также знаем, что есть 3000 человек, которые распространяют вирус дальше. Причина в тестировании, но тестирование не идет, и это камень в огород Министерства социальных дел. Почему не создано никакого мотивационного механизма? Тестирование должно идти бесперебойно”.

”Если пациент с ВИЧ получает надлежащее лечение, то вероятность перехода ВИЧ-инфекции от позитивного к негативному составляет 1%”, — сказал Ханно Пюттсепп. ”ВИЧ-инфицированные могут вести нормальную сексуальную жизнь, если они получают лечение. С вероятностью в 99% они могут иметь не зараженных инфекцией детей. Но условием является то, что все носители вируса выявлены и проходят лечение. Люди считают, что если у них ВИЧ, то жизнь кончена. На самом деле это не так. Научно доказано, что если ВИЧ-инфицированный получает надлежащее лечение, то он живет даже дольше, чем не зараженный инфекцией человек, потому что постоянно находится под врачебным надзором”.

Сейчас людей с положительным диагнозом на ВИЧ насчитывается около 5000, в этом году было зафиксировано198 новых случаев. На конец октября лечение от ВИЧ получают 4075 человек. Это означает, что в Эстонии от 900 до 1000 человек знают о своем диагнозе, но не проходят лечение. Почти половина всех ВИЧ-положительных пациентов живут в Ида-Вирумаа, составляя 2,5% от местного населения.

Союз производителей лекарств организует в Эстонии III Европейскую неделю тестирования на ВИЧ совместно с партнерами: Институт Развития Здоровья, SA Koos HIV Vastu, Союз сексуального здоровья, Консультирование по сексуальному здоровью и Selfdiagnostics OÜ.