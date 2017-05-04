Статистика: троллейбус номер 9 был самым популярным среди таллиннцев

Из статистики Таллиннского департамента транспорта выяснилось, что в прошлом году Единую карту в троллейбусе номер 9, который на днях отменили, валидировали больше всего по сравнению с другими действующими троллейбусными маршрутами, пишет Kasulik.

Линия номер 9 была наиболее популярна среди таллиннцев. В 2016 году карту в ней провалидировали 2,4 миллиона раз.

Хотя с течением времени количество регистраций карт снизилось, причина не в том, что люди стали меньше пользоваться общественным транспортом — наоборот. Транспортный департамент сообщил, что причина — в том, что пассажиры в этом плане стали более ленивы.

Чтобы напомнить о надобности этого, недавно в автобусах, троллейбусах и трамваях появились звуковые напоминания.

Смотрите почасовую статистику валидации карты в типичный будний день в бывшем троллейбусе линии номер 9: