Статистика просмотра порно: эстонцам нравится анальный секс, соотечественники и россияне

Довольно активно по сравнению с остальным миром смотрят порнографию женщины, на долю которых приходится около трети всей потребляемой в Эстонии продукции.

Согласно последним данным Pornhub, наибольший интерес для эстонцев представляет анальный секс. Самые распространенные слова, вбиваемые эстоноземельцами в порнопоисковик: ”estonian” (эстонцы) ”stepmother” (мачеха) и ”overwatch” (наблюдать).

Очень нравится местным и российское порно. Вероятность просмотра порно с участием россиян в Эстонии в четыре с половиной раза выше, чем в среднем по миру. Отмечается, что эстонцам нравятся славянские женщины и жесткая съемка.