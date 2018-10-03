03.10.2018, 14:04

Статистика просмотра порно: эстонцам нравится анальный секс, соотечественники и россияне

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rus.delfi.ee
EST 22
Статистика просмотра порно: эстонцам нравится анальный секс, соотечественники и россияне
Shutterstock

Эстонцы любят порно, пишет еженедельник Eesti Ekspress. Если по численности населения мы находимся на 154 месте в мире, то по количеству проведенного на крупнейшем международном порноресурсе Pornhub времени — на 84-м.

Довольно активно по сравнению с остальным миром смотрят порнографию женщины, на долю которых приходится около трети всей потребляемой в Эстонии продукции.

Согласно последним данным Pornhub, наибольший интерес для эстонцев представляет анальный секс. Самые распространенные слова, вбиваемые эстоноземельцами в порнопоисковик: ”estonian” (эстонцы) ”stepmother” (мачеха) и ”overwatch” (наблюдать).

Очень нравится местным и российское порно. Вероятность просмотра порно с участием россиян в Эстонии в четыре с половиной раза выше, чем в среднем по миру. Отмечается, что эстонцам нравятся славянские женщины и жесткая съемка.

Tallinn Hockey weekend
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