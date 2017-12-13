13.12.2017, 18:50

Статистика Google: что чаще всего искали в Эстонии в 2017 году

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rus.delfi.ee
EST
Google
GoogleFoto: LEON NEAL, AFP

Сегодня был опубликован 17 статистический обзор Google ”Year in Search”, где перечислены поисковые запросы, наиболее популярные среди жителей Эстонии в 2017 году, сообщается в пресс-релизе.

Наиболее популярные поисковые запросы в этом году в значительной степени совпадают с событиями, имевшими место в эстонском обществе, а также с темами, получившими широкое освещение в СМИ.

Самой популярной фразой поиска стала про обновление сертификатов ID-карт в связи с разразившимся осенью скандалом вокруг их рисков безопасности. Большой интерес люди проявляли и к результатам состоявшихся в октябре выборов в органы местных самоуправлений. В первую десятку также попали слова ”калькулятор заработной платы” и "фиджет спиннер" — популярная игрушка, ставшая в этом году всемирным феноменом.

В категории музыкантов и групп чаще всего искали давший летом концерт в Эстонии известный коллектив Rammstein, а также участников телевизионного шоу ”Su nägu kõlab tuttavalt” Вальтера Соосалу, Марту Лаан и Берта Принги. Наиболее популярной телепередачей оказался российский комедийный сериал ”Ольга”, стартовавший на канале ETV+ в ноябре.

Слова и фразы, которые искали чаще всего

  1. обновление сертификатов ID-карты
  2. iPhone 8
  3. результаты выборов
  4. калькулятор зарплаты
  5. Департамент полиции и погранохраны
  6. iPhone X
  7. фиджет спиннер
  8. подача налоговой декларации
  9. Smart ID
  10. Coop банк

Исполнители и музыкальные коллективы

  1. Rammstein
  2. Linkin park
  3. Valter Soosalu
  4. Marta Laan
  5. Bert Pringi

Телепередачи

  1. Oльга
  2. Физрук
  3. Prooviabielu (Пробный брак)
  4. Stranger Things (Очень странные дела)
  5. Väikesed hiiglased (Маленькие гиганты)

Мероприятия и даты

  1. Выборы
  2. Евровидение
  3. День отца
  4. День матери
  5. Eesti laul
  6. Певческий праздник
  7. Ночь древних огней
  8. Костры Яановой ночи
  9. Õllesummer
  10. Масленица
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