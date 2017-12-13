Статистика Google: что чаще всего искали в Эстонии в 2017 году

Сегодня был опубликован 17 статистический обзор Google ”Year in Search”, где перечислены поисковые запросы, наиболее популярные среди жителей Эстонии в 2017 году, сообщается в пресс-релизе.
Наиболее популярные поисковые запросы в этом году в значительной степени совпадают с событиями, имевшими место в эстонском обществе, а также с темами, получившими широкое освещение в СМИ.
Самой популярной фразой поиска стала про обновление сертификатов ID-карт в связи с разразившимся осенью скандалом вокруг их рисков безопасности. Большой интерес люди проявляли и к результатам состоявшихся в октябре выборов в органы местных самоуправлений. В первую десятку также попали слова ”калькулятор заработной платы” и "фиджет спиннер" — популярная игрушка, ставшая в этом году всемирным феноменом.
В категории музыкантов и групп чаще всего искали давший летом концерт в Эстонии известный коллектив Rammstein, а также участников телевизионного шоу ”Su nägu kõlab tuttavalt” Вальтера Соосалу, Марту Лаан и Берта Принги. Наиболее популярной телепередачей оказался российский комедийный сериал ”Ольга”, стартовавший на канале ETV+ в ноябре.
Слова и фразы, которые искали чаще всего
- обновление сертификатов ID-карты
- iPhone 8
- результаты выборов
- калькулятор зарплаты
- Департамент полиции и погранохраны
- iPhone X
- фиджет спиннер
- подача налоговой декларации
- Smart ID
- Coop банк
Исполнители и музыкальные коллективы
- Rammstein
- Linkin park
- Valter Soosalu
- Marta Laan
- Bert Pringi
Телепередачи
- Oльга
- Физрук
- Prooviabielu (Пробный брак)
- Stranger Things (Очень странные дела)
- Väikesed hiiglased (Маленькие гиганты)
Мероприятия и даты
- Выборы
- Евровидение
- День отца
- День матери
- Eesti laul
- Певческий праздник
- Ночь древних огней
- Костры Яановой ночи
- Õllesummer
- Масленица