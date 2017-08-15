Старый город получил предупреждающие знаки о велотакси

По заказу районной управы Кесклинн сегодня были установлены 9 знаков, предупреждающих о незаконных действиях велотакси.

"Проблемы с деятельностью велотакси существуют уже несколько лет и стыдно, что мы до сих пор не можем полностью взять под контроль их деятельность. Я очень рад, что вскоре эту проблему нам поможет решить законодательство, но к сожалению эти результаты мы увидим только в следующем туристическом сезоне, — сказал старейшина района Кесклинн Таави Пукк. — А пока у местных самоуправлений нет юридической силы регулировать деятельность данных транспортных средств, мы вынуждены принимать другие всевозможные меры для того, чтобы предупредить и защитить горожан и гостей столицы от незаконных действий велотакси".

"Управа района Кесклинн разработала и установила предупреждающие знаки, которые советуют держаться подальше от велотакси. Конечно, это маленький шаг, но если даже один человек не попадет на удочку водителей данного вида транспорта, то это уже маленькая победа. Конечно, есть и те велотакси, которые относятся к клиентам с уважением,и которые соблюдают правила дорожного движения, но ,к сожалению,недобросовестных водителей велотаки — большинство”, — прокомментировал Таави Пукк.

Старейшина района Кесклинн также поблагодарил полицию, которая тоже активно борется с недобросовестными велотакистами. "Сотрудничество с полицией стало теснее, и я рад, что частые полицейские проверки приносят свои плоды и призывают велотаксистов к порядку, а также нарушившие закон водители получают свое наказание”, — заключает Таави Пукк.

Предупреждающие знаки были установлены в местах большого скопления туристов: на перекрёстках улиц Харью и Мююривахе, Нигулисте и Харью, Вяйке-Карья и Пярну маантее, Виру и Айя, Пагари и Лай, Нунне и Лай, Дункри и Ратаскаеву, Вана-Виру и Аиру, а также на перекрёстке улиц Суур-Карья и Мююривахе.

Правительство Эстонии на заседании 15 июля одобрило и направило в Риигикогу законопроект о регулировании общественного транспорта. В случае, если парламент примет данный законопроект, то на плечи велотаксистов лягут большие обязательства. Благодаря новому закону, местные самоуправления смогут штрафовать недобросовестных физических лиц в размере 100 штрафных единиц, а юридическим лицам будет грозить штраф до 3200 евро. Планируется, что данный закон вступит в силу с 1 декабря 2017 года.