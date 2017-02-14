Старые троллейбусы в подарок: почему Таллинн не сможет помочь украинцам

В январе мэр украинского города Белая Церковь Геннадий Дикий направил письмо и.о. мэра Таллинна Таави Аасу с просьбой пожертвовать им старые троллейбусы LAZ E183.

По словам председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамме, просьбу украинцев выполнить не представляется возможным, поскольку Таллинн никогда не использовал троллейбусы LAZ.

”Наш троллейбусный парк базируется на подвижном составе Solaris и Škoda, и мы никогда даже не рассматривали возможность приобретения LAZ, поэтому у нас не может быть старых троллейбусов LAZ, которые мы могли бы подарить”, — сказал он.

Член горсобрания, социал-демократ Ханно Матто обвинил город в безразличии при ответе на поступившую от украинских друзей просьбу о помощи.

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”Если бы мы послали на Украину троллейбусы другой марки, то ввиду отсутствия там в городе необходимой для их ремонта и обслуживания базы подарку не нашлось бы применения. Кому, кроме самого Матто, нужен такой ”подвиг потемкинцев””?, — удивляется на это Тамм.

По словам руководителя Транспортного департамента Андреса Харьо, помочь Украине в этом вопросе не получится, так как указанные в письме троллейбусы в Эстонии не используются, а те, которые в скором времени будут списаны, находятся в крайне плохом состоянии. Харьо пояснил, что в этом году в таллиннском троллейбусном парке будет задействован 51 троллейбус Solaris. В ближайшие месяцы троллейбусы Škoda будут сняты с линий, их средний возраст достиг 29 лет. По техническим причинам в дальнейшем их использовать уже нельзя. Соответственно, и передать их с целью дальнейшего использования тоже невозможно.

”Поэтому, к сожалению, на этот раз Таллинн не сможет помочь городу Белая Церковь, потому что указанных в письме троллейбусов LAZ E183 у нас нет, а состояние нескольких подлежащих списанию старых троллейбусов Škoda не позволяет передать их для дальнейшего использования даже бесплатно”, — подытожил он.