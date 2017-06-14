Стартует серия летних концертов в Кристийне

Сегодня, 14 июня, в 19 часов в столичном районе Кристийне стартует новая серия летних вечерних концертов под открытым небом 2017 года, сообщает районная управа.

Концертный сезон откроют Эрих Кригер и Аре Яама. Концерт для всех бесплатный.

Летние концерты Кристийне проходят на открытой сцене парка Лёвенру с 14 июня по 9 августа каждую среду в 19 часов вечера. Перед публикой выступят признанные эстонские музыканты и ансамбли, которые будут исполнять музыку на любой вкус.

”С приходом лета вновь настала пора традиционных мероприятий Кристийне под открытым небом в парке Лёвенру. Наряду с детскими утренниками, тренировками на свежем воздухе и другими крупными мероприятиями люди особенно ценят серию летних концертов, которые проводятся Управой района Кристийне уже пятый год подряд. При составлении программы мероприятий, как и в прошлые годы, мы руководствовались целью предложить посетителям как можно больше разнообразия, — сказал старейшина Кристийне Вадим Белобровцев. — Этот же принцип мы использовали и при составлении серии летних концертов, поэтому надеемся, что каждый найдет себе выступление по вкусу. Приглашаю всех сегодня вечером в парк Лёвенру, где состоится первый летний концерт!”.

Следующее крупное летнее мероприятие под открытым небом в парке Лёвенру — Костер Ивановой ночи, который состоится 21 июня в 19 часов. Больше информации о летних мероприятиях района Кристийне вы найдете по адресу: http://www.tallinn.ee/est/kristiine/.