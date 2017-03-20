Стартует серия дискуссий на тему председательства Эстонии в Совете ЕС

Сегодня, в понедельник, 20 марта в 15.00 в Таллиннском университете стартует серия дискуссий “Euroopal veab, Eesti veab”, которые посвящены четырем приоритетам во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза. Эстония станет председателем во второй половине этого года и сосредоточится на темах развития инноваций, дигитализации, вовлечения и безопасности в Европе. Дискуссии пройдут в разных городах Эстонии на русском и эстонском языках.

Мероприятие в Таллиннском университете откроет министр окружающей среды Марко Померантс, а также депутат Европейского парламента, экс-министр иностранных дел Урмас Паэт.

„Эстония примет эстафетную палочку председателя в Совете Европейского союза ни больше ни меньше, чем через 103 дня. Правительство тщательно отбирало те темы, которые мы считаем важным держать в повестке дня, в том числе и в области защиты окружающей среды. Для того, чтобы в будущем в Европе было бы хорошо жить, нужно больше обращать внимание на сохранение чистой природы, а также у нас есть шанс внести свой вклад как в развитие климатической политики, а также в развитие экономики замкнутого цикла в Европе”, — сказал министр окружающей среды Марко Померантс.

По словам депутата Европейского парламента Урмаса Паэта, Европейский союз с 530 миллионами жителей является в мире мощной силой, которую бы не представляли собой Германия, Франция, Италия или Великобритания по отдельности. ”Если кто-то хочет спекулировать на тему развала Европейского союза, то было бы честно составить и представление о Европе после ЕС. Исчезнет ли миграционное давление? Закончатся ли войны и насилие в непосредственной близости от Европы? Террористы станут более снисходительны? Экономика будет процветать?”, — спрашивает Паэт.

Под эгидой Госканцелярии, Фонда Открытой Эстонии и Союза некоммерческих организаций EMSL в конце марта — в начале апреля состояться шесть дискуссий в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну, которые посвящены четырем приоритетным темам во время председательства Эстонии в Совете Европейского союза. В рамках серии мероприятий ”Euroopal veab, Eesti veab!” прозвучат короткие доклады министров, политиков и чиновников Эстонской Республики, после выступлений последуют дискуссии с участниками мероприятия в небольших группах, где все желающие смогут задать вопросы о председательстве Эстонии в Совете Европейского союза.

На сегодняшнем мероприятии более десятка дискуссий проведут, например, Прийт Паллум и Марийн Ратник из Министерства иностранных дел, вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куусе, вице-канцлер Министерства окружающей среды Меэлис Мюнт, руководитель отдела энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар и другие.

Модератор мероприятий — консультант по стратегическому консультированию Тоомас Роолайд.

По возможности предложения будут учтены при планировании программы председательства Эстонии в Европейском союзе. Программа председательства Эстонии в Совете Европейского союза будет утверждена правительством в июне этого года.

На мероприятиях ждут всех желающих. Для регистрации надо воспользоваться формой, которая находится по ссылке http://bit.ly/2mmlJSW