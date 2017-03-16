Стартует проект ”Безопасный дом в Кристийне 2017”

C 15-го марта квартирные товарищества района Кристийне могут подавать в Управу района ходатайства на получение финансовой поддержки в рамках программы «Безопасный дом в Кристийне». Проект проходит уже во второй раз, в прошлом году субсидии от районной управы получили шесть квартирных товариществ Кристийне.

В рамках проекта ”Безопасный дом в Кристийне” квартирные товарищества могут получить финансовую поддержку для установки новых замков и запорных систем, защитных дверей, осветительных приборов, камер видеонаблюдения и прочих устройств, обеспечивающих безопасность. Максимальная сумма поддержки по каждому проекту составляет 800 евро или до 70% от стоимости проекта.

”Поскольку в прошлом году проект оказался весьма популярным, мы решили повторить его в этом году, увеличив общий бюджет с 3000 евро до 5000 евро. Хорошая новость состоит, например, в том, что если в прошлом году максимальная сумма поддержки для товарищества составляла 600 евро, то в этом году мы повысили ее до 800, — сказал старейшина Кристийне Вадим Белобровцев. — Для всех нас важна безопасность наших домов, а чувство защищенности и спокойствие жителей района всегда были нашим приоритетом. Поэтому я рад, что и в этом году мы сможем помочь квартирным товариществам нашего района в процессе повышения их безопасности”.

Заявки на участие в проекте ”Безопасный дом в Кристийне” можно подавать до 15.05.2017 в среде самообслуживания. Комиссия приступит к рассмотрению заявок 05.06.2017. Подробнее о проекте можно прочитать здесь.