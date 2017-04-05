Стартовала инфокампания, которая сблизит русскоязычную молодежь и работодателей госсектора

5 апреля Целевое учреждение интеграции запускает информационную кампанию на тему языкового многообразия, целью которой является создание связи между русскоязычными работниками и работодателями государственного сектора.

Кампания проинформирует русскоязычную молодежь о карьерных возможностях в госсекторе. В свою очередь, руководителям государственного сектора расскажут об ожиданиях молодежи к работодателям в госсекторе.

По словам руководителя Целевого учреждения интеграции Дмитрия Бурнашева, долгосрочная цель кампании — создать лучшие условия работы в госсекторе для жителей Эстонии, родным языком которых не является эстонский. ”Сегодня сотрудники, говорящие на других языках, составляют лишь около 5% от всех кадров, занятых в госсекторе, что, учитывая население Эстонии, непропорционально мало. С помощью кампании мы хотим повысить общую осведомленность о карьерных возможностях в государственном секторе, и в долгосрочных планах — увеличить число иноязычных сотрудников и служащих”, — сказал Бурнашев.

В рамках кампании планируются различные информационные мероприятия, призванные привлечь как русскоязычную молодежь, так и работодателей госсектора. Новости о мероприятиях и полезная информация в рамках кампании будет публиковаться на Delfi.

В рамках празднования дня разнообразия своим опытом поделится Министерство социальных дел — в гости приглашаются абитуриенты и студенты. При участии Государственной канцелярии и Министерства финансов в школах и университетах будут организованы инфосеминары с целью ознакомления с карьерными возможностями в госсекторе. Кроме этого, руководители по персоналу госсектора будут проинформированы об ожиданиях русскоязычной молодежи к работодателям в госсекторе. Тему планируется освещать в средствах массовой информации.

На телеканале ETV+ будет показана серия передач ”День тени”, в рамках которой русскоязычные молодые люди смогут стать ”рабочей тенью” должностных лиц, занятых в госсекторе. ”В телепередаче можно будет увидеть реальный рабочий день и роль сотрудника государственного сектора глазами молодого репортера”, — описала идею серии передач редактор ETV+ Наталья Китам. Например, в первой части передачи был показан рабочий день вице-канцлера Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрия Егорова. Серия передач вышла в эфир 31 марта.

Кампанию ”Повышение значения организаций государственного сектора с мультиязычным персоналом и информирование людей, родным языком которых не является эстонский язык, о карьерных возможностях в государственном секторе” осуществляет Министерство культуры и Целевое учреждение интеграции. Деятельность кампании поддерживает Европейский социальный фонд в рамках проекта ”Условия выдачи пособия для мер по поддержке интеграции в эстонском обществе”.

Исполнитель информационной кампании — Idea Group. Кампания проходит с апреля по июнь.

Дополнительную информацию о кампании можно найти на сайте www.karjeravestonii.ee