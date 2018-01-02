02.01.2018, 12:26

Стартовал конкурс "Пишите Эстонии!": победитель выступит с речью в Нарве

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rus.delfi.ee
EST
President andis üle aasta noore haridustegelase preemiad
President Kersti KaljulaidFoto: Andres Putting

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала учащихся гимназических классов поделиться своими мыслями по поводу 100-летнего юбилея ЭР и написать посвященную этому событию речь, победитель конкурса выступит 21 февраля в Нарве на церемонии вручения государственных наград.

Речь можно представить как на бумаге, так и на видео; можно сделать это как одному, так и в групповом варианте, главное, чтобы видео было меньше пяти минут, а текст — меньше 5000 знаков, пишет rus.err.ee. Речь нужно представить на эстонском языке.

Прислать текст речи или ссылку на видео можно до 31 января по адресу kirjutaEestile@vpk.ee. Подробнее о конкурсе читайте здесь.

Победитель конкурса выступит 21 февраля в Нарве, где Керсти Кальюлайд будет вручать государственные награды.

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