Стартовал конкурс цифровых картин на тему будущего

В рамках председательства Эстонии в Совете ЕС Госканцелярия совместно с Художественной академией объявляют конкурс ”EU100” на создание цифровой картины на тему будущего.

Художникам предлагается поразмышлять, как будет выглядеть Европейский Союз через 100 лет после заключения Римских соглашений или, другими словами, в 2057 году. Работы на конкурс можно отправлять до 31 августа как из Эстонии, так и со всего мира, сообщила Госканцелярия посредством пресс-релиза.

Работы будут оцениваться в 12-ти категориях. Основой для конкурсных категорий стали четыре приоритетных темы председательства Эстонии в Совете ЕС, которые касаются самых разных областей жизни от э-здоровья до транспорта.

”Через кино, анимацию или обложки книг художники всегда играли большую роль в формировании визуальных решений будущего. Созданная художником картина помогает понять будущее. Из года в год развитие технологий ускоряется, наша повседневная жизнь сильно изменилась за последние 40 лет. Потребуется полет фантазии, чтобы создать визуальные образы на тему, какой будет наша жизнь через 40 лет или через сто лет со дня основания ЕС”, — сказал председатель жюри конкурса цифровой картины и руководитель культурной зарубежной программы ЭР100 Йорма Сарв.

Мы приглашаем принять участие в конкурсе всех художников, иллюстраторов, дизайнеров и других творческих людей, которые создают цифровую графику высокого разрешения. Один художник может представить работы в разных категориях, но не больше одной работы в каждой из категорий. Работы будут оценены комиссией, которая состоит из пяти членов из Художественной академии и Секретариата по делам Европейского союза.

При оценке работ будет учитываться соответствие категории, технический уровень выполнения работы, а также краткое авторское описание произведения. Все конкурсные работы должны соответствовать определенной категории — название категории должно соответствовать названию работы. Художники могут трактовать название каждой из категорий исходя из собственного видения будущего.

В конце августа жюри ждет проекты работ. Законченные работы большого формата потребуется создать только финалистам в 12-ти категориях. В случае, если качество финальной работы не будет соответствовать требованиям конкурса, то жюри оставляет за собой право выбрать нового победителя. Также организатор оставляет за собой право не объявлять победителя какой-либо категории.

Цифровые картины, которые победят на конкурсе, будут представлены публике на выставке в начале октября. Работы-победители будут доступны бесплатно и будут использоваться для широкой общественности, другими словами коммерческое использование картин не разрешается. Призовой фонд в каждой категории — 500 евро.

Конкурсные категории, точные условия находятся по адресу

https://www.eu2017.ee/et/uudised/pressiteated/tulevikuteemalise-digimaali-konkursi-eu-100-tingimused

Программа

• Первый этап конкурса 9 — 31 августа 2017

• Образец конкурсной работы нужно отправить по адресу digitalart@eu2017.ee не позднее 31 августа 2017.

• Победители в различных категориях будут объявлены 8 сентября, с победителями свяжутся отдельно. У финалистов будет 1 неделя, чтобы закончить свои работы. Работы будут представлены широкой общественности в начале октября на выставочных площадях.