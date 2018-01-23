23.01.2018, 13:20

Старший научный сотрудник ТУ обвиняется в том, что обманул EAS на 200 000 евро

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Александер Пихлак
Александер Пихлак
EST
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Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Лыунаская окружная прокуратура обвиняет двух ученых, Ильмара Кинка и работающего в Тартуском университете Рюнно Лыхмуса, в мошенничестве с целью получения льготы, подделке документа и использовании поддельного документа, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно обвинению, ученые ходатайствовали через Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) о пособии на покупку оборудования, но представили фонду неверную информацию о его стоимости, завысив цену почти на 200 000 евро, то есть в два раза.

Лыхмус сказал журналисту, что ему ничего об обвинениях не известно, и бросил трубку. ”Пусть он говорит, что хочет”, — прокомментировал Кинг и добавил, что сделкой занимался именно Лыхмус. ”Я лично не получил никакой выгоды. Я отвечал за выставляемые счета, за что и поплатился”, — сказал он.

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”Под подделкой документа они подразумевают по их мнению фиктивный, но по нашему мнению легитимный счет. Никто ничего не подделывал”, — отметил Кинк.

Директор института физики при ТУ Тоомас Планк отметил, что университет с процессом никак не связан. ”Мы не знаем сути обвинений и не можем их комментировать, — сказал он и добавил, что у них нет претензий к Лыхмусу как к старшему научному сотруднику.

”Давайте будем исходить из презумпции невиновности”, — добавил Планк.

Судебные заседания начнутся в середине апреля.

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