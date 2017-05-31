Старейшины таллиннских районов — против идеи разместить в Копли пункт обмена шприцев

В редакцию Delfi поступило совместное заявление старейшин таллиннских районов в связи с планом Института развития здоровья разместить предназначенный для наркозависимых центр уменьшения вреда в Пыхья-Таллинне. Публикуем его в полном объеме:

Старейшины Таллиннских районов выражают глубокую озабоченность в связи с планом Института развития здоровья разместить предназначенный для наркозависимых центр уменьшения вреда в Пыхья-Таллинне, в жилом доме по адресу ул. Ситси, 28, несмотря на противостояние городских властей и местной общины.

Попытки государственного учреждения общаться с городом в ультимативной форме совершенно неприемлимы. Мы уверены, что вопросы борьбы с наркоманией возможно успешно решить лишь в тесном сотрудничестве государства, города, местной общины и других сторон. При этом следует отдавать предпочтение целостным решениям.

Подтверждаем свою готовность сотрудничать в этих вопросах с Институтом развития здоровья и считаем необходимым привлечь к этому сотрудничеству представляющие интересы местных общин гражданские объединения, полицию и другие заинтересованные стороны. С учетом того, что категорически против плана разместить пункт обмена шприцев в доме по адресу ул. Ситси, 28 выступили как местные жители, так и местное самоуправление — в том числе представители Таллиннской мэрии и Таллиннского горсобрания, Пыхья-Таллиннская районная управа и Административный совет Пыхья-Таллинна — мы призываем Институт развития здоровья немедленно отказаться от этого плана.

Также выражаем свою поддержку предложению Пыхья-Таллиннской районной управы сформировать рабочую группу, в состав которой вошли бы представители мэрии, районных управ, Института развития здоровья, местных гражданских объединений и, в случае необходимости, другие стороны, с целью поиска работающего и разумного решения проблемы оказания услуги обмена шприцев.

Подчеркиваем, что игнорирование позиции местного самоуправления со стороны государственного учреждения наносит существенный ущерб доверию к государству и ставит под вопрос эффективность дальнейшего сотрудничества между Институтом развития здоровья и городом в области профилактики наркомании.