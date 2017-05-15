Старейшины районов поддержали Ааса: высказывания Хельме и Михала — глупость

Старейшины всех столичных районов поприветствовали решение Таллиннского совета Центристской партии, назначить кандидатом на пост столичного градоначальника Таави Ааса. По оценке политиков, Аас руководит городом в сложное время, но несмотря на это сумел обеспечить стабильную работу после отстранения от работы городского головы, сообщает фракция Центристской партии.

”Городские власти справились со своей задачей очень хорошо, несмотря на довольно тяжелый период, который воцарился после того, как был отстранен от работы мэр Таллинна. Ни один вопрос не остался нерешенным”, — отметили старейшины.

”Значимым достижением можно считать Таллиннский общественный транспорт, который с легкой руки Таави Ааса приобрел новый смысл и новый вид. Аас успешно провел работу по внедрению бесплатного общественного транспорта, успешно претворив эту идею в жизнь, автобусный парк был обновлен и обновляется до сих пор и это, не говоря уже о возрождении трамвайного сообщения. Все это, те самые положительные вещи, которыми горожане пользуется ежедневно. Это стало настолько нормальным, что люди даже не замечают этого, потому что это стало повседневностью. Городская казна находится в полном порядке и все это, благодаря усердной работе Таави Ааса. Как подтверждение этих слов, недавно международная рейтинговая фирма Moody повысила кредитный рейтинг Таллинна”, — заявили они.

”Мы верим, что горожане ценят стабильную работу в городе. Таави Аас очень хорошо знает, в чем нуждается Таллинн, все плюсы и минусы каждого района. Аас не зря считает, что если город развивается, то это развитие должно быть сбалансированным и все достижения города должны быть ощутимы каждому горожанину.” — отметила старейшины.

Кандидатуру Таави Ааса на пост мэра Таллинна поддержали все 8 старейшин: Марек Юргенсон, Таави Пукк, Вадим Белобровцев, Мария Юферева, Хелле Калда, Тийа-Лийз Юргенсон, Тынис Мёльдер, Раймонд Кальюлайд.