09.07.2018, 15:10

Старейшина Тухулаане о поджигателе: вообще он хороший человек, но водка напрочь лишает его рассудка

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rus.delfi.ee
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Tuhalaane küla, Hedvig Hansoni talu põleng
Tuhalaane küla, Hedvig Hansoni talu põlengFoto: Kiur Kaasik

Сейчас обстановка в деревне Тухалаане в Вильяндимаа, несмотря на недавний поджог, спокойная, пишет Maaleht.

"Да, сейчас у нас спокойно, но то, что произошло, было очень неожиданно. Никто не думал, что подобное может случиться. У нас очень спокойный и безопасный поселок”, — говорит старейшина деревни Энн Сарв.

Он отмечает, что, конечно, все знали о пристрастии мужчины к алкоголю, но что это выльется в такое, никто и подумать не мог. По словам Сарва, на трезвую голову это совершенно нормальный человек.

”У нас с ним хорошие отношения. Я пользуюсь тут уважением, так что если кто-то хочет сесть пьяным за руль, то я отбираю у него ключи и никто со мной не спорит”, — рассказывает Сарв.

Сарв отмечает, что хоть в деревенских мероприятиях поджигатель не участвовал, с физической работой всегда помогал, когда просили.

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"Но да, водки напрочь лишает его рассудка. Вот и сейчас ему показалось, что Хедвиг вызвала ему полицию за то, что он напал на жену. На самом деле полицию вызвал другой человек”, — говорит Сарв и отмечает, что лучше было бы отправить его на принудительное лечение, но решать, конечно, суду.

Что случилось

Ночью 7 июля в деревне Тухулаане в Вильяндимаа подожгли дом эстонской джазовой певицы Хедвиг Хансон. Поджигателем оказался ее сосед Айвар.

Прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу, и суд это ходатайство удовлетворил.

Полиция предъявила мужчине подозрения в попытке убийства и неоднократном ненадлежащем физическом обращении.

Согласно подозрению, 55-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения около 2 часов ночи 7 июля въехал на газонокосилке во двор жилого дома в деревне Тухалаане. Мужчина облили лестницу и одну из стен дома бензином и поджег. Все эти действия сопровождались комментариями угрожающего характера. ”Поджогом дома подозреваемый поставил под угрозу жизнь хозяйки дома и двух несовершеннолетних детей”, — сказал пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры.

Кроме того, мужчину подозревают в неоднократном применении насилия в отношении своих близких.

На данный момент мужчина заключен под стражу на два месяца, но в зависимости от результатов расследования этот срок может быть продлен.

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