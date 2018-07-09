Старейшина Тухулаане о поджигателе: вообще он хороший человек, но водка напрочь лишает его рассудка

Сейчас обстановка в деревне Тухалаане в Вильяндимаа, несмотря на недавний поджог, спокойная, пишет Maaleht.

"Да, сейчас у нас спокойно, но то, что произошло, было очень неожиданно. Никто не думал, что подобное может случиться. У нас очень спокойный и безопасный поселок”, — говорит старейшина деревни Энн Сарв.

Он отмечает, что, конечно, все знали о пристрастии мужчины к алкоголю, но что это выльется в такое, никто и подумать не мог. По словам Сарва, на трезвую голову это совершенно нормальный человек.

”У нас с ним хорошие отношения. Я пользуюсь тут уважением, так что если кто-то хочет сесть пьяным за руль, то я отбираю у него ключи и никто со мной не спорит”, — рассказывает Сарв.

Сарв отмечает, что хоть в деревенских мероприятиях поджигатель не участвовал, с физической работой всегда помогал, когда просили.

"Но да, водки напрочь лишает его рассудка. Вот и сейчас ему показалось, что Хедвиг вызвала ему полицию за то, что он напал на жену. На самом деле полицию вызвал другой человек”, — говорит Сарв и отмечает, что лучше было бы отправить его на принудительное лечение, но решать, конечно, суду.

Что случилось

Ночью 7 июля в деревне Тухулаане в Вильяндимаа подожгли дом эстонской джазовой певицы Хедвиг Хансон. Поджигателем оказался ее сосед Айвар.

Прокуратура ходатайствовала о его заключении под стражу, и суд это ходатайство удовлетворил.