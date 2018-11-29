Старейшина Пыхья-Таллинна — о происшествии на Штромке: приношу пострадавшей извинения

Старейшина района принес пострадавшей извинения и выразил надежду, что полиция выяснит все обстоятельства инцидента и установит личности нападавших. По словам Кальюлайда, любое насилие — как физическое, так и моральное, как в общественных местах, так и в семьях — является неприемлимым и должно подвергнуться однозначному осуждению общества.

Кальюлайд подчеркнул, что Пыхья-Таллинн является домом для представителей многих национальностей, людей говорящих на разных языках и имеющих различное происхождение. Все они должны чувствовать себя на улицах района в безопасности.

”Пыхья-Таллинн является домом для многих людей различного происхождения, большинство из которых живут здесь десятилетиями. Но есть и те, кто приезжают на несколько лет или месяцев в связи с работой в международных фирмах, внося свой вклад в развитие эстонской экономики. Никто из этих людей не должен чувствовать себя незащищенным. Обеспечение безопасности — задача государства и самоуправления, и мы относимся к этому со всей серьезностью. Выяснение всех обстоятельств происшествия на Штромке и привлечение к ответственности виновников имеет важное значение для всех жителей Пыхья-Таллинна”, — сказал Кальюлайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна также связался с сотрудниками полиции и поблагодарил их за серьезные усилия, предпринимаемые с целью раскрытия данного правонарушения.