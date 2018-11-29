29.11.2018, 19:20

Старейшина Пыхья-Таллинна — о происшествии на Штромке: приношу пострадавшей извинения


rus.delfi.ee
EST
Edgar Savisaare protsessi pressikonverents
Foto: Karli Saul

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд выразил сожаление в связи с недавним происшествием на Штромке, где совершавшая на прогулку американка подверглась нападению из-за своего происхождения.

Старейшина района принес пострадавшей извинения и выразил надежду, что полиция выяснит все обстоятельства инцидента и установит личности нападавших. По словам Кальюлайда, любое насилие — как физическое, так и моральное, как в общественных местах, так и в семьях — является неприемлимым и должно подвергнуться однозначному осуждению общества.

Кальюлайд подчеркнул, что Пыхья-Таллинн является домом для представителей многих национальностей, людей говорящих на разных языках и имеющих различное происхождение. Все они должны чувствовать себя на улицах района в безопасности.

”Пыхья-Таллинн является домом для многих людей различного происхождения, большинство из которых живут здесь десятилетиями. Но есть и те, кто приезжают на несколько лет или месяцев в связи с работой в международных фирмах, внося свой вклад в развитие эстонской экономики. Никто из этих людей не должен чувствовать себя незащищенным. Обеспечение безопасности — задача государства и самоуправления, и мы относимся к этому со всей серьезностью. Выяснение всех обстоятельств происшествия на Штромке и привлечение к ответственности виновников имеет важное значение для всех жителей Пыхья-Таллинна”, — сказал Кальюлайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна также связался с сотрудниками полиции и поблагодарил их за серьезные усилия, предпринимаемые с целью раскрытия данного правонарушения.

”Мы видим, что полиция относится ко всем преступлениям, совершаемым на наших улицах, чрезвычайно серьезно, благодаря чему происшествия, связанные с насилием, фиксируются в Пыхья-Таллинне нечасто. Помимо уличных инцидентов нас весьма беспокоит и насилие, совершаемое в семьях за закрытыми дверями. Социальные службы района тесно сотрудничают с правоохранительными органами как в вопросах профилактики, так и оказания помощи жертвам насилия”, — отметил Кальюлайд.

Старейшина призвал общество проявить сплоченность в осуждении любых насильственных действий.

”Как выяснилось из недавно проведенного социологического исследования, значительная часть родителей до сих пор относится к физическому наказанию детией, как к чему-то само собой разумеющемуся. Мы должны сделать все необходимое, чтобы в нашем обществе укоренилось ясное понимание того, что насилие является неприемлимым в какой бы то ни было ситуации. Исключение составляет лишь применение силы в целях самозащиты. Все разногласия можно решить с помощью общения и диалога”, — сказал Кальюлайд.

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