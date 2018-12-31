31.12.2018, 19:10

Старейшина Отепя о нашумевшем договоре о дружбе с Грозным: этика — всегда палка о двух концах

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rus.delfi.ee
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Старейшина Отепя о нашумевшем договоре о дружбе с Грозным: этика — всегда палка о двух концах
Otepää vallavanem Kaido Tamberg, Tšetšeenia riigipea Ramzan Kadõrov, Grožnõi linn

На прошлой неделе Грозный и Отепя заключили декларацию о сотрудничестве, на которую сразу же обрушился шквал критики со стороны общественности. Особенно в свете обнародованного также на прошлой неделе рапорта ОБСЕ, в котором отмечается исключительное и систематическое нарушение прав человека в Чечне.

”Сотрудничество волости Отепя с Чечней достойно порицания и представляет собой крайне досадный случай”, — прокомментировал руководитель Центра по правам человека Кари Кяспер и добавил, что особенно серьезной проблемой является то, что нарушения прав человека в республике не расследуется ни Россией, ни самой Чечней.

Старейшина Отепя Кайдо Тамберг состоит в Социал-демократической партии, генеральный секретарь которой Кальви Кыва ”всецело порицает” наличие декларации.

Сам же Тамберг отмечает, что договор между Отепя и Грозным был заключен еще в 1992 году, а сейчас просто пришло время его обновить. По его словам, эстонским альпинистам и прочим заинтересованным лицам, которые отправляются в Чечню, просто необходим адекватный центр, где они могли бы перед отправлением в путешествие получить адекватную информацию. ”Никто и не предполагает, что начнется массовый туризм. Просто создается такая линия. Никакой другой цели не было”, — прокомментировал старейшина.

”Этика — всегда палка о двух концах. Мне кажется, для эстонцев лучше иметь такие дружественные отношения, чем не иметь их”, — добавил Тамберг.

”Это же российская федерация. Складывать все вещи в один котел. Лучше иметь сотрудничество и отношения, чем не иметь никаких отношений. И где логика? Мы же не берем на себя никаких обязательства. Просто декларируем, что регионы имеют хорошие отношения”, — отметил он.

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