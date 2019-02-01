Старейшина Мустамяэ недоволен тем, как производится уборка снега в районе

”Если большие дороги и улицы очищаются от снега быстро, то состояние многих дорог перед домами не выдерживает никакой критики, а некоторые из них выглядят так, словно по ним можно проехать только на лыжах или санях, а не на автомобиле — не говоря уже о нормальной ходьбе, — сказал Лаатс. — Чтобы быстро решить эту проблему, мы направим трактора чистить пространство перед домами по установленному графику. Мы уже связались с квартирными товариществами и сообщили, когда нужно освободить пространство перед домами от автомобилей, чтобы плужные снегоочистители могли работать быстро и как следует”. По словам Лаатса, дороги перед всеми домами объезжаются в соответствии с установленным графиком.

”Разумеется, это означает, что куда-то трактора доберутся раньше, а куда-то — позже, но нигде снег не останется неубранным. Главное — чтобы можно было убрать автомобили, припаркованные перед домами, в противном случае будет очень сложно убрать снег”, — сказал Лаатс.

”Разумеется, мустамяэсцы могут отправлять свои замечания и критику по ситуации со снежными завалами на нашу страницу в Фейсбуке или на адреса электронной почты, а также по телефонным номерам 645 7555, 645 7526 и 645 7514. Мы работаем над тем, чтобы уладить эти проблемы при первой же возможности”, — подчеркнул старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.