Старейшина Ласнамяэ подарила президенту Кальюлайд книгу об истории района

Автор текста, историк Йосеф Кац рассказывает в новой книге ”Ласнамяэские истории. Из древних времен в будущее” о тысячелетней истории местности, где сейчас располагается относительно молодой район Ласнамяэ, ставший домом для более сотни тысяч таллиннских жителей.

Издание появилось благодаря предложению местных гидов выпустить сборник о достопримечательностях района. Идею поддержали депутаты Таллиннского городского собрания от Ласнамяэ. Первое издание книги вышло 24 августа этого года.