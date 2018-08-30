30.08.2018, 07:50

Старейшина Ласнамяэ подарила президенту Кальюлайд книгу об истории района

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rus.delfi.ee
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Старейшина Ласнамяэ подарила президенту Кальюлайд книгу об истории района
Foto: Lasnamäe

29 августа в Нарвском колледже Тартуского университета старейшина столичного района Ласнамяэ Мария Юферева передала президенту Керсти Кальюлайд книгу об истории развития района Ласнамяэ, изданную к столетию государственности Эстонии.

Автор текста, историк Йосеф Кац рассказывает в новой книге ”Ласнамяэские истории. Из древних времен в будущее” о тысячелетней истории местности, где сейчас располагается относительно молодой район Ласнамяэ, ставший домом для более сотни тысяч таллиннских жителей.

Издание появилось благодаря предложению местных гидов выпустить сборник о достопримечательностях района. Идею поддержали депутаты Таллиннского городского собрания от Ласнамяэ. Первое издание книги вышло 24 августа этого года.

Foto: Lasnamäe
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