Старейшина Ласнамяэ подарила президенту Кальюлайд книгу об истории района

29 августа в Нарвском колледже Тартуского университета старейшина столичного района Ласнамяэ Мария Юферева передала президенту Керсти Кальюлайд книгу об истории развития района Ласнамяэ, изданную к столетию государственности Эстонии.
Автор текста, историк Йосеф Кац рассказывает в новой книге ”Ласнамяэские истории. Из древних времен в будущее” о тысячелетней истории местности, где сейчас располагается относительно молодой район Ласнамяэ, ставший домом для более сотни тысяч таллиннских жителей.
Издание появилось благодаря предложению местных гидов выпустить сборник о достопримечательностях района. Идею поддержали депутаты Таллиннского городского собрания от Ласнамяэ. Первое издание книги вышло 24 августа этого года.