Таллинская городская управа освободила от занимаемой должности старейшину Кесклиннаской районной управы Таллинна Алара Няэме на основании части 1 статьи 87 Закона о публичной службе по его собственному желанию, сообщает Раэпресс.

Одновременно до назначения нового старейшины исполняющим обязанности назначен заместитель старейшины Кесклинна Юри Лумп.

11 января Няэме окончательно был признан виновным в присвоении, когда Государственный суд отказался принимать на рассмотрение обжалование его обвинительного приговора.

В конце июня Харьюский уездный суд признал Няэме виновным в связи с оплатой расходов на его личную предвыборную кампанию со стороны города Таллинна. Из-за этого решения Няэме потеряет должность. Это первый в эстонской судебной практике обвинительный приговор за такой проступок.

Суд посчитал, что организованные управой Кесклинна 18 января и 13 февраля 2013 года концерты в Валгаском культурном центре были предвыборными мероприятиями.

Поскольку концерты организовывались в интересах Няэме, а не управы Кесклинна, все связанные с концертами расходы должен был нести сам Алар Няэме или партия, в списке которой он баллотировался.

Суд назначил Алару Няэме денежный штраф на сумму 6300 евро. Вдобавок суд решил оставить Няэме оплату гонорара адвокату и взыскать в доход государства в качестве производственных расходов 645 евро.

Согласно Закону о государственной службе, вступление в силу обвинительного приговора означает для Алара Няэме потерю должности и в дальнейшем запрет работать на государственной службе до погашения наказания.

Алар Няэме себя виновным не признал и обжаловал приговор суда, но безрезультано.

После того, как был оглашен приговор суда, Няэме подал заявление Таллиннской городской управе с просьбой освободить его от занимаемой должности. Няэме благодарит всех, с кем ему довелось сотрудничать.