Старейшина Кесклинна: бесплатное питание для гимназистов — это замечательное решение

Старейшина района Кесклинн Таави Пукк поддерживает решение столичной мэрии обеспечить гимназистов бесплатным школьным обедом, начиная со следующего учебного года.

"Глубоко преклоняюсь перед вице-мэром Михаилом Кылвартом, который делает все, что бы устранить социальные неравенства, — отметил Пукк. — Бесплатное питание в школах для многих детей является единственным полноценным питанием. Из городского бюджета будут выделены средства для того, чтобы горячий обед получили и гимназисты. Это решение по праву заслуживает похвалы".

Старейшина района Кесклинн добавил, что на его встречах с представителями сферы образования данный вопрос поднимался неоднократно. "Мы имеем дело не только с социальной темой, но и с темой касающейся здоровья. Школьный обед не только вкусный, но и приготовлен по всем правилам здорового питания".

Ученики основной школы получают бесплатное школьное питание, начиная с 2006 года. Начиная с 2015 года городские власти платили за питание гимназистов- 0.78 центов за порцию, а оставшиеся 0,56 центов платили сами семьи. Теперь город Таллинн будет полностью покрывать все расходы на школьное питание.

"Необходимо вернуть местным самоуправлениям урезанные доходные базы, тогда и другие города и волости смогут обеспечить всем детям бесплатное школьное питание, — отметил Таави Пукк. — Но здесь необходимо отметить, что государственная власть уже сделала в этом направлении большой шаг вперед и приняла решение поддерживать плату за школьное питание в размере одного евро за порцию, начиная со следующего года."