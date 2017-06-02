Старейшина Кесклинн о вывозе мусора: мы нашли только три проблемных места

Старейшина района Кесклинн Таави Пукк проехал по району Кесклинн, чтобы лично проверить ситуацию с вывозом мусора. Как сообщает управа Кесклинна, в целом результат удовлетворяет, но все же в некоторых местах есть некоторые сложности.

”Осмотрели район Касисаба, улицы Ластекоду и Юхкентали, а также окрестности автобусного вокзала”, — рассказал Пукк, ”Также ознакомились с положением дел у коммерческих площадей на Нарва мнт и в других местах центра города. Мы нашли гораздо меньше проблемных мест, чем ожидали: одна не опустошенная мусорная корзина на Тарту мнт(возле жилого квартирного дома), одна переполненная бумажными коробками корзина на улице Рейнвальди и возле автобусного вокзала”.

Управа планирует предоставить данные о проблемных адресах в Таллиннский центр отходов. ”Конечно, планирую продолжить подобные выезды и наблюдения, чтобы получить полный обзор состояния вывоза мусора в Кесклинн”, — добавил Пукк.

Районная управа Кесклинна просит управдом оповещать о проблемах, связанных с вывозом мусора своих подрядчиков.