Старейший житель таллиннского района Кесклинн отмечает свой 104-й день рождения

Коренного жителя Таллинна поздравил сегодня и старейшина района Кесклинн Владимир Свет. Лео Гиновкер не скрывает секрет своего долголетия — это каждодневные упражнения, легкий массаж, рюмка настойки с чесноком и перцем и кусочек темного шоколада. Кроме этого, держать в тонусе тело и разум помогают кроссворды и прогулки.

Физические упражнения, которые показал 104-летний Лео Гиновкер, не оставили старейшину района Кесклинн равнодушным: ”Были бы мы все настолько бодры в таком почтенном возрасте! Многие люди в более молодом возрасте могут брать с вас пример”, — отметил Свет.

Лео Гиновкер родился в семье хозяина шоколадной фабрики. Его отцу принадлежала фирма Ginovker & Co, которая с конца 1920-х годов производила сладости, которые экспортировали в различные страны. Перед началом Второй мировой войны на семейном предприятии работал и Лео. 14 июня 1941 года его семья была депортирована в Сибирь, позже он до 80 лет работал на предприятии сельскохозяйственной техники в Сауэ.