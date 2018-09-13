13.09.2018, 17:30

Станут как шелковые? Таллинн разработал дополнительную программу профилактики проблемного поведения молодежи

 (4)
rus.delfi.ee
EST
Kanuti gängid 27.08.2018
Noored Kanuti aiasFoto: Andres Putting

Во всех восьми районах Таллинна создаются комиссии по делам несовершеннолетних, полиция и школы будут интенсивнее обмениваться информацией относительно проблемной части молодежи, в летний период на спортплощадки будут наниматься тренеры — такое решение было принято на сегодняшнем кабинетном заседании Таллиннской городской управы.

Программа из 9 пунктов составлена на основе предложений городских департаментов после встречи руководства города с полицией и круглого стола с участием представителей министерств юстиции и внутренних дел.

Мэр Таллинна Таави Аас сообщил, что после привлекших в августе обостренное внимание общественности порой сопровождавшихся насилием молодежных сборищ город наметил целый ряд разного рода мер по обеспечению безопасности горожан, в том числе и молодежи. И они не ограничиваются открытием трех дополнительных спортплощадок еще в нынешнем году. Речь идет о системном подходе.

Решено, что службы защиты детей будут функционировать в одном здании с полицией, налажено будет их сотрудничество и проведение совместных рейдов со всеми молодежными работниками города. При создании новых и реконструкции старых парков для принятия мер безопасности будет привлекаться полиция.

Специальная рабочая группа создается для рассмотрения проблем района Раадику, и ее первой задачей станет выработка дополнительных мер безопасности. Если сейчас в городе пять т.н. мобильных молодежных работников, то планируется нанять еще четверых — двоих для региона Кесклинна, одного для Пыхья-Таллина и одного для Ласнамяэ.

Департаменту городского имущества поручено больше внимания уделять проблемным семьям, занимаясь, при необходимости, их переселением. Таллинн намерен также добиваться расширения прав муниципальной полиции аналогично помощникам полицейских, чтобы усилить ее роль в обеспечении безопасности в городе.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СТУДИЯ DELFI | Бесплатные курсы эстонского, оплачиваемый учебный отпуск — поправки к Закону о гражданстве облегчают его получение. Будет ли ажиотаж?

13.09.2018
Депутаты Рийгикогу приняли поправки к закону о гражданстве, согласно которым у желающих получить эстонского гражданство появится возможность пройти бесплатные курсы по эстонскому языку. Ожидается, что попасть на них сможет до 1000 человек в год, которым гарантирован также оплачиваемый учебный отпуск.
Подробнее



Город Тарту будет судиться с государством

13.09.2018
Тартуское горсобрание решило подать ходатайство в Госсуд, чтобы признать противоречащими Конституции и недействительными некоторые положения Закона о планировании, которые рассматривают составление и финансирование государственной специальной планировки.
Подробнее

ВИДЕО: Подозреваемые в отравлении Скрипалей в эфире пропагандистского канала RT рассказали о вояже в Солсбери

13.09.2018
Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые, как утверждают власти Великобритании, причастны к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери, заявили, что действительно посетили этот город в марте текущего года. Их интервью с главредом RT Маргаритой Симоньян опубликовано на сайте канала.
Подробнее


-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

ОНЛАЙН-БЛОГ: "Конечная цель — эстонская школа с большой буквы". В Рийгикогу обсудили "вопрос государственной важности"

13.09.2018
Сегодня на повестке дня Ригикогу значился лишь один вопрос, который был заявлен как ”вопрос государственной важности”, — "Перевод русских детсадов и школ на эстонский язык обучения". Delfi вел как прямую видеотрансляцию, так и онлайн-блог!
Подробнее

Очередная жертва "проклятой" улицы в центре Таллинна: открывшийся недавно ресторан уже обанкротился

13.09.2018
В центре Таллинна на участке Пярнуского шоссе между кинотеатром Kosmos и площадью Вабадузе творится настоящая мистика — многие предприниматели пытались открыть там рестораны, кафе и бутики, но они почти поголовно в быстрые сроки закрываются, пишет Inforegister.
Подробнее

Генсек Isamaa: за счет налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных, которое недостаточно владеет эстонским

13.09.2018
В Эстонии за счет средств налогоплательщиков выросло новое поколение русскоязычных жителей, которое не владеет в достаточной степени эстонским языком, заявил генеральный секретарь парламентской партии "Отечество" (Isamaa) Прийт Сибул.
Подробнее

Яна Тоом: если закроем русские школы, не понадобится и кремлевской пропаганды

13.09.2018
Когда в начале политического сезона реформисты стали мусолить вопрос о русских школах, я сперва просто пожала плечами. На правом фланге эстонской политики толчея, как на Северном вокзале Парижа, а у нас скоро выборы. Однако сказанные кем-то глупости начали множиться: уже обозначились прогрессивные деятели, которые беспокоятся о несчастных детях в русских школах, а также сторонники сегрегации, которые тревожатся о несчастных детях в эстонских школах. Кроме того, некоторые мои коллеги великодушно предложили местным русским самим дозреть до идеи ликвидации русского образования.
Подробнее

КРИМИНАЛЬНЫЕ РЕАЛИИ| Мужчина занял у Таранкова 25 000 евро и спустил их. После смерти авторитета за должником пришли

13.09.2018
Издание Eesti Ekspress опубликовало историю мужчины, который занял у криминального авторитета Николая Таранкова 25 000 евро, спустил их, а позже в счет уплаты долга был вынужден работать на людей последнего.
Подробнее