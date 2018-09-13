13.09.2018, 17:30

Станут как шелковые? Таллинн разработал дополнительную программу профилактики проблемного поведения молодежи

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rus.delfi.ee
EST
Kanuti gängid 27.08.2018
Noored Kanuti aiasFoto: Andres Putting

Во всех восьми районах Таллинна создаются комиссии по делам несовершеннолетних, полиция и школы будут интенсивнее обмениваться информацией относительно проблемной части молодежи, в летний период на спортплощадки будут наниматься тренеры — такое решение было принято на сегодняшнем кабинетном заседании Таллиннской городской управы.

Программа из 9 пунктов составлена на основе предложений городских департаментов после встречи руководства города с полицией и круглого стола с участием представителей министерств юстиции и внутренних дел.

Мэр Таллинна Таави Аас сообщил, что после привлекших в августе обостренное внимание общественности порой сопровождавшихся насилием молодежных сборищ город наметил целый ряд разного рода мер по обеспечению безопасности горожан, в том числе и молодежи. И они не ограничиваются открытием трех дополнительных спортплощадок еще в нынешнем году. Речь идет о системном подходе.

Решено, что службы защиты детей будут функционировать в одном здании с полицией, налажено будет их сотрудничество и проведение совместных рейдов со всеми молодежными работниками города. При создании новых и реконструкции старых парков для принятия мер безопасности будет привлекаться полиция.

Специальная рабочая группа создается для рассмотрения проблем района Раадику, и ее первой задачей станет выработка дополнительных мер безопасности. Если сейчас в городе пять т.н. мобильных молодежных работников, то планируется нанять еще четверых — двоих для региона Кесклинна, одного для Пыхья-Таллина и одного для Ласнамяэ.

Департаменту городского имущества поручено больше внимания уделять проблемным семьям, занимаясь, при необходимости, их переселением. Таллинн намерен также добиваться расширения прав муниципальной полиции аналогично помощникам полицейских, чтобы усилить ее роль в обеспечении безопасности в городе.

Tallinn Hockey weekend
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