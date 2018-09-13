Станут как шелковые? Таллинн разработал дополнительную программу профилактики проблемного поведения молодежи

Программа из 9 пунктов составлена на основе предложений городских департаментов после встречи руководства города с полицией и круглого стола с участием представителей министерств юстиции и внутренних дел.

Мэр Таллинна Таави Аас сообщил, что после привлекших в августе обостренное внимание общественности порой сопровождавшихся насилием молодежных сборищ город наметил целый ряд разного рода мер по обеспечению безопасности горожан, в том числе и молодежи. И они не ограничиваются открытием трех дополнительных спортплощадок еще в нынешнем году. Речь идет о системном подходе.

Решено, что службы защиты детей будут функционировать в одном здании с полицией, налажено будет их сотрудничество и проведение совместных рейдов со всеми молодежными работниками города. При создании новых и реконструкции старых парков для принятия мер безопасности будет привлекаться полиция.

Специальная рабочая группа создается для рассмотрения проблем района Раадику, и ее первой задачей станет выработка дополнительных мер безопасности. Если сейчас в городе пять т.н. мобильных молодежных работников, то планируется нанять еще четверых — двоих для региона Кесклинна, одного для Пыхья-Таллина и одного для Ласнамяэ.