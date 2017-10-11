Станет ли легче высылать беженцев из Эстонии? Предлагаемые поправки к закону противоречат конвенции ООН

В конце мая правовая комиссия Рийгикогу решила инициировать поправки к закону о предоставляемой иностранцам международной защите и дополнить список преступлений, за которые можно лишить человека статуса беженца и выслать его на родину, пишет Eesti Päevaleht.

Сейчас аннулировать статус беженца можно лишь в случае наличия оснований считать, что человек представляет угрозу безопасности государства, или если он совершил преступление первой степени тяжести. Поправки добавили бы к этому списку злонамеренные преступления против личности и несовершеннолетних, а также вымогательство и связанные с наркотиками преступления или представляющее общую угрозу преступление, за которое назначен реальный срок.

Летом правительство принципиально поддержало план, но отметило, что изменение закона на практике сможет не обеспечить высылку беженцев. Причина кроется в Женевской конвенции ”О статусе беженца”, согласно которой, государство не может высылать беженца обратно в регион, где его жизнь будет подвержена опасности.

В конце августа представительство Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR) в Северной Европе выразило по данному свое мнение, согласно которому выдвинутые в рамках законопроекта изменения, то есть аннулирование статуса беженцев и условия высылки, противоречат конвенции 1951 года.

По мнению агентства, основания для аннулирования статуса (угроза безопасности и наличие наказания) следует и вовсе исключить из закона. Кроме того, из списка следует исключить и преступления, не отвечающие критериям особо тяжкого преступления, и расписать термин ”опасный для общества Эстонии”.

В понедельник конституционная комиссия решила отправить план без единого изменения на первое чтение. По словам назначенного исполнителем плана Яака Мадисона (EKRE), грань, переступив которую, законопроект может вступить в противоречие с конвенцией, очень тонка. Основная проблема, по его мнению, кроется в оценке безопасности региона, в который высылается беженец. ”Если беженец из Украины совершит преступление, сядет, освободится и Эстония захочет его выслать, то кто будет оценивать безопасность Украины? Половина Украины ведь безопасна, там нет военных действий”, — сказал он. По его словам, чиновники Министерства юстиции сказали, что это решает само государство.

Первое чтение состоится 19 октября.