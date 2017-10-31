Станции обработки отходов переходят на зимний режим работы

Наступает самое темное время года, что и влечет за собой изменения в режиме работы Пярнамяэской и Рахумяэской станций обработки отходов.

С 1 ноября обе станции будут открыты с понедельника по четверг с 14 до 19 часов, а в субботу и воскресенье — с 10 до 15 часов.

Изменения произойдут также в прейскурантах. Если раньше в Рахумяэ можно было до кубометра гипса и других изоляционных материалов сдать бесплатно, то с 1 ноября каждый кубометр будет обходиться сдающему в 30 евро. Это объясняется тем, что такого рода материалы вторичному использованию не подлежат, а у города больше нет возможности дотировать стоимость их хранения.

Более подробную информацию о новых расценках и времени работы станций можно получить на сайтах: www.tallinn.ee, www.jaatmejaam.ee или по телефону Таллинского департамента окружающей среды 640 4610.