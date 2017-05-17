Стало известно, сколько будет стоить аренда квартир в строящемся Доме учителей

В среду, 17 мая от строителей Дома учителей приняли венок, который знаменует подведение здания под крышу. В событии приняли участие вице-мэры Таллинна Эха Вырк и Мерике Мартинсон, старейшина Ласнамяэ Мария Юферева и другие чиновники города.

Дом учителей по адресу Ууслинна, 3а, предназначен для учителей школ и детских садов. Этой постройкой город Таллинн помогает решению жилищных проблем работников образования, сообщается в пресс-релизе Ласнамяэской управы.

В доме будет 40 однокомнатных квартир площадью от 24 до 36,5 кв.м. и 35 двухкомнатных площадью от 38,7 до 50,7 кв.м. Стоимость аренды — 5,21 евро за квадратный метр площади в месяц. Вице-мэр Таллинна Эха Вырк подчеркнула, что речь идет об энергосберегающей постройке, например на доме будет установлено 135 солнечных панелей, которые помогут значительно снизить затраты на теплоэнергию.

За однокомнатную квартиру площадью 36,5 кв.м. арендная плата составит 190 евро, к чему надо добавить еще накладные расходы в 25 евро, двухкомнатная квартира в 50 кв.м. обойдется примерно в 310 евро в месяц. Дом учителей строится в соответствии со второй Таллиннской программой строительства муниципального жилья.

Дом учителей спроектировала фирма AS Sweco Projekt, в разработку проекта были вовлечены также и специалисты строительного факультета ТТУ.

Строительные работы осуществляет фирма Ramm Ehituse OÜ ja Mitt & Perlebach OÜ. Общая стоимость проекта — 5,4 миллиона евро.