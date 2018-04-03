03.04.2018, 15:07

Стало известно, о чем лидеры стран Балтии попросят Трампа ”для сдерживания России”

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Взгляд
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Patriot Suur-Sõjamäel
Patriot Suur-SõjamäelFoto: Priit Simson

В ходе встречи во вторник в Вашингтоне лидеры Литвы, Эстонии и Латвии намерены попросить президента США Дональда Трампа направить больше войск и усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО, ”чтобы сдерживать Россию”.

Портал EurActiv сообщает, что лидеры Прибалтики также попросят США чаще направлять в регион на военные учения зенитные ракеты дальнего радиуса действия Patriot. Кроме того, страны Балтики хотят стать частью ”более крупного европейского противоракетного щита НАТО”, передает РИА ”Новости”.

Прибалтийские лидеры и ранее призывали разместить на территории региона американские системы ПРО. В частности, в июле 2017 года президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о необходимости разместить на постоянной основе в Прибалтике американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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