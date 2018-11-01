Стало известно, кто построил в Ряпина ведущую к банкомату лестницу: "все только ныли, а мы взяли и сделали!"(4)
Издание Maaleht разыскало мужчин, которые построили ту самую лестницу, ведущую к скандально известному ряпинаскому банкомату.
Издание Maaleht разыскало мужчин, которые построили ту самую лестницу, ведущую к скандально известному ряпинаскому банкомату.
”Идея построить лестницу возникла у меня после того, как я увидел в Õhtuleht фотографию пожилой женщины, которая была вынуждена встать на ведро, чтобы воспользоваться банкоматом”, — говорит житель Пыльва Стен Тороп.
”Большую часть своей жизни я занимался столярными работами, поэтому изготовить такую лестницу для меня не представляло никакого труда. Для большей мотивации подключил и друзей”.
Мужчины взяли материал и на месте за час соорудили и установили лестницу.
К настоящему моменту банкомат уже перенесли в другое место, и где его лестница сейчас, Тороп не знает. ”Я поинтересовался об этом у чиновников Ряпина. Написал около десяти имейлов, но не получил ни одного ответа. Вымерли они там всем коллективом или что…”, — разводит руками мужчина.
Сейчас он с друзьями планирует выставить ставшую знаменитой лестницу, когда ему ее отдадут, на аукцион, а вырученные средства направить на благотворительность.
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
EESTI PÄRIMUSMUUSIKA KESKUS
Tähtaeg: 20.11.2018
Elektritööde projektijuht
FIRMUS ELEKTER OÜ
Tähtaeg: 13.11.2018
Raamatupidaja/ vanemraamatupidaja
STORA ENSO PACKAGING AS ...
Tähtaeg: 13.11.2018
Projekteerija-tehnik / insener
NORDIC HOUSES KT OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 11.11.2018
Kvaliteedispetsialist
TBD-BIODISCOVERY (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 08.11.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.