Стало известно, кто построил в Ряпина ведущую к банкомату лестницу: "все только ныли, а мы взяли и сделали!"

”Идея построить лестницу возникла у меня после того, как я увидел в Õhtuleht фотографию пожилой женщины, которая была вынуждена встать на ведро, чтобы воспользоваться банкоматом”, — говорит житель Пыльва Стен Тороп.

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”Большую часть своей жизни я занимался столярными работами, поэтому изготовить такую лестницу для меня не представляло никакого труда. Для большей мотивации подключил и друзей”.

Мужчины взяли материал и на месте за час соорудили и установили лестницу.

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К настоящему моменту банкомат уже перенесли в другое место, и где его лестница сейчас, Тороп не знает. ”Я поинтересовался об этом у чиновников Ряпина. Написал около десяти имейлов, но не получил ни одного ответа. Вымерли они там всем коллективом или что…”, — разводит руками мужчина.

Сейчас он с друзьями планирует выставить ставшую знаменитой лестницу, когда ему ее отдадут, на аукцион, а вырученные средства направить на благотворительность.