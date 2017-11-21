Стальнухин в Рийгикогу — Херкелю: надеюсь, не обидишься, если я назову тебя латентным педофилом

В понедельник на заседании Рийгикогу парламентарии обсуждали коррупцию. Спор между членом Свободной партии Эстонии Андресом Херкелем и центристом Михаилом Стальнухиным оказался весьма жарким.

Свободная партия представляла депутатам запрос ”О коррупции в местных самоуправлениях и в других местах”. С речью выступал Андрес Херкель. Он вскользь упомянул Центристскую партию, сделав отсылку к греческой мифологии, рассказал об Авгиевых конюшнях, потом — вернулся в Эстонию, в Нарву: ”Видя входящего в зал и приближающегося господина Стальнухина, мне вспоминается, что в Нарве дела — еще более странные; и в Нарве на выборах в списках Центристской партии выдвигали свои кандидатуры люди, признанные виновными в коррупции, некоторых из них выбрали; и эта проблема там — латентна, и я бы сказал, что, пожалуй, на еще более ужасном уровне, чем, вероятно, в других самоуправлениях Эстонии”.

Стальнухину этот разговор не понравился: ”Я надеюсь, что ты тоже не обидешься, если я, например, также назову тебя латентным, ну, кем…, педофилом. Понравится тебе это? А это может быть”, — ответил Стальнухин с трибуны, будучи зол.

Заседание кончилось без насилия и драки. Больше никто никого не обижал. Но в соцмедиа Андрес Херкель выразил надежду, что Стальнухин принесет ему публичные извинения.