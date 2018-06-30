30.06.2018, 11:32

Стальнухин: в налоговой реформе плюсы превышают минусы

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rus.delfi.ee
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Mihhail Stalnuhhini autolugu
Mihhail Stalnuhhini autoluguFoto: Andres Putting

Глава финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин, комментируя сегодняшнее сообщение Налогово-таможенного департамента отметил, что данные ведомства свидетельствуют лишь о том, что люди не привыкли ждать от государства чего-то хорошего, поэтому пока еще не используют возможности не облагаемого налогом минимума по максимуму.

По словам Стальнухина, новая налоговая система оказалась немного сложнее, чем планировалось, но все же это не высшая математика, чтобы расчет не облагаемого налогом минимума оказался недоступным для налогоплательщиков. ”Реальность такова, что из-за посеянного реформистами страха, многие решили не использовать не облагаемый налогом минимум в 500 евро, то есть, они отказались от возможности ежемесячно получать до 64 евро и в год — до 768 евро. К тому же сыграл тот факт, что за долгие годы правления Партии реформ люди просто не привыкли, что государство что-то дает, а не забирает”, — объяснил Стальнухин

Как сказал глава финансовой комиссии, в начале года сотни тысяч работников могли выбрать схему удержания подоходного налога со своей зарплаты: разрешить работодателю учитывать весь не облагаемый налогом минимум при удержании подоходного налога, разрешить учитывать конкретную сумму или вообще не учитывать. ”В итоге, по данным того же самого Налогово-таможенного департамента, подоходный налог ежемесячно переплачивают около 200 000 человек и весной 2019 года, когда начнется подача деклараций о доходах, государство вернет налогоплательщикам свыше 24 миллионов евро”, — отметил Стальнухин, добавив также, что департамент сегодня уже начал оповещать тех людей, которым придется вернуть государству недоплаченный налог, чтобы в феврале это не стало для некоторых налогоплательщиков неприятным сюрпризом.

По мнению Михаила Стальнухина, главный принцип повышения не облагаемого налогом минимума до 500 евро заключается в том, чтобы люди с низким или средним заработком — а таких в нашей стране большинство, могли улучшить свое финансовое положение. ”Положение более 70 000 человек, живущих за чертой бедности, улучшится. Согласно статистике, в 2016 году порядка 276 000 человек (21% населения) зарабатывали менее 468 евро в месяц. Налоговая реформа уже принесла им дополнительные 50 евро в месяц. Ежемесячный вклад людей, зарабатывающих свыше 2100 евро, составит 36 евро” — заявил Стальнухин.

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