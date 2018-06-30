Стальнухин: в налоговой реформе плюсы превышают минусы

Как сказал глава финансовой комиссии, в начале года сотни тысяч работников могли выбрать схему удержания подоходного налога со своей зарплаты: разрешить работодателю учитывать весь не облагаемый налогом минимум при удержании подоходного налога, разрешить учитывать конкретную сумму или вообще не учитывать. ”В итоге, по данным того же самого Налогово-таможенного департамента, подоходный налог ежемесячно переплачивают около 200 000 человек и весной 2019 года, когда начнется подача деклараций о доходах, государство вернет налогоплательщикам свыше 24 миллионов евро”, — отметил Стальнухин, добавив также, что департамент сегодня уже начал оповещать тех людей, которым придется вернуть государству недоплаченный налог, чтобы в феврале это не стало для некоторых налогоплательщиков неприятным сюрпризом.

По мнению Михаила Стальнухина, главный принцип повышения не облагаемого налогом минимума до 500 евро заключается в том, чтобы люди с низким или средним заработком — а таких в нашей стране большинство, могли улучшить свое финансовое положение. ”Положение более 70 000 человек, живущих за чертой бедности, улучшится. Согласно статистике, в 2016 году порядка 276 000 человек (21% населения) зарабатывали менее 468 евро в месяц. Налоговая реформа уже принесла им дополнительные 50 евро в месяц. Ежемесячный вклад людей, зарабатывающих свыше 2100 евро, составит 36 евро” — заявил Стальнухин.