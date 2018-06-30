Стальнухин: в налоговой реформе плюсы превышают минусы

Глава финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин, комментируя сегодняшнее сообщение Налогово-таможенного департамента отметил, что данные ведомства свидетельствуют лишь о том, что люди не привыкли ждать от государства чего-то хорошего, поэтому пока еще не используют возможности не облагаемого налогом минимума по максимуму.
По словам Стальнухина, новая налоговая система оказалась немного сложнее, чем планировалось, но все же это не высшая математика, чтобы расчет не облагаемого налогом минимума оказался недоступным для налогоплательщиков. ”Реальность такова, что из-за посеянного реформистами страха, многие решили не использовать не облагаемый налогом минимум в 500 евро, то есть, они отказались от возможности ежемесячно получать до 64 евро и в год — до 768 евро. К тому же сыграл тот факт, что за долгие годы правления Партии реформ люди просто не привыкли, что государство что-то дает, а не забирает”, — объяснил Стальнухин