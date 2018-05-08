Стальнухин: в ближайшие четыре года повышать налоговое бремя мы не будем

По словам Стальнухина, благодаря сбалансированной политике нынешнего правительства, при которой внимание уделяется как экономическому росту, так и росту благосостояния населения, государство стало в прямом смысле ближе к народу. ”Я не считаю правильным подход, когда и в хорошие и в плохие времена государство лишь требует от людей затянуть потуже пояса. Жить-то когда? Поэтому можно только приветствовать решение правительства о повышении зарплат учителям, спасателям, полицейским и работникам культуры”, — отметил Стальнухин, уточнив, что зарплаты спасателей вырастут на 20%, полицейских на 10%, а средняя зарплата учителей составит 1500 евро.

Глава финансовой комиссии также отметил предпринятые шаги правительства по развитию Ида-Вирумаа. ”В рамках программы развития Северо-Востока, государство планирует выделять региону по 4,9 миллиона евро в год, то есть почти 20 миллионов в ближайшие четыре года. Это позволит оживить экономику Ида-Вирумаа, создать новые рабочие места, более того, в сотрудничестве с местными властями мы планируем решить проблему пустующих домов”, — сказал Стальнухин.