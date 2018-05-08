08.05.2018, 13:32

Стальнухин: в ближайшие четыре года повышать налоговое бремя мы не будем

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rus.delfi.ee
EST
Keskerakonna volikogu istung 15.10.2016
Mihhail StalnuhhinFoto: Karli Saul

По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Михаила Стальнухина, утвержденная правительством бюджетная стратегия на 2019-2022 годы полностью отвечает интересам населения. Рост зарплат спасателям, полицейским и учителям, финансирование здравоохранения и развитие инфраструктуры — все это направлено на улучшение качества жизни.

По словам Стальнухина, объем планируемых правительством расходов и инвестиций, согласно бюджетной стратегии, в течение четырех лет составит более 47 миллиардов евро. При этом, как отметил Стальнухин, налоги и акцизы останутся на нынешнем уровне. ”Скажем так, в ближайшие четыре года в Эстонии воцарится налоговый и акцизный мир, то есть повышать налоговое бремя мы не будем. Экономические показатели дают повод для оптимизма. Согласно прогнозам, рост экономики в следующем году составит 3,2% и это значит, что государственный бюджет достигнет структурного баланса”, — объяснил председатель финансовой комиссии, добавив, что средняя зарплата продолжит расти, в то время как налоговая нагрузка останется на уровне 34%.

По словам Стальнухина, благодаря сбалансированной политике нынешнего правительства, при которой внимание уделяется как экономическому росту, так и росту благосостояния населения, государство стало в прямом смысле ближе к народу. ”Я не считаю правильным подход, когда и в хорошие и в плохие времена государство лишь требует от людей затянуть потуже пояса. Жить-то когда? Поэтому можно только приветствовать решение правительства о повышении зарплат учителям, спасателям, полицейским и работникам культуры”, — отметил Стальнухин, уточнив, что зарплаты спасателей вырастут на 20%, полицейских на 10%, а средняя зарплата учителей составит 1500 евро.

Глава финансовой комиссии также отметил предпринятые шаги правительства по развитию Ида-Вирумаа. ”В рамках программы развития Северо-Востока, государство планирует выделять региону по 4,9 миллиона евро в год, то есть почти 20 миллионов в ближайшие четыре года. Это позволит оживить экономику Ида-Вирумаа, создать новые рабочие места, более того, в сотрудничестве с местными властями мы планируем решить проблему пустующих домов”, — сказал Стальнухин.

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