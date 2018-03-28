Стальнухин скупил на депутатскую компенсацию детские книги собственного авторства

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин (Центристская партия) в прошлом году выставил Рийгикогу счет на 4300 евро в виде компенсации расходов на покупку написанных им детских книг, которые депутат парламента раздавал в виде сувениров на встречах с избирателями.

Эти данные содержатся в отчетах канцелярии Рийгикогу, сообщил в среду портал rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.

Заявления на компенсацию расходов Стальнухин подавал в парламент ежемесячно с января по ноябрь, счета представлялись за покупку от 30 до 50 книг, их общая сумма составила 4331,29 евро.

В интервью ERR депутат признал, что речь идет о книгах, написанных им самим — по его словам, детские книги в основном раздавались в Нарве на встречах с избирателями.

По мнению Стальнухина, в данном случае нет конфликта интересов и он не нарушил этический кодекс депутата Рийгикогу: "Разве я делаю это неофициально? Разве это не проходит через канцелярию? Если я прихожу в детский сад и дарю книжку всем, у кого в этом месяце день рождения, то что в этом плохого?".