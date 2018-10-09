Стальнухин: реформисты устроили в парламенте предвыборный митинг

Как отметил Стальнухин, он до последнего не хотел участвовать в предвыборной кампании ”белок”. ”Если послушать реформиста Юргена Лиги, то выходит, что все кругом плохие лентяи и только реформисты аки пчелки все 17 лет трудились на благо родины. Смешно же, учитывая, какой хаос они оставили после себя”, — сказал Михаил Стальнухин.

По словам политика, сегодня много говорилjсь о налоговых реформах, но почему-то реформисты умолчали о том, сколько таких изменений провели сами реформисты, будучи у власти. ”Если сравнить отрезок времени с 1 октября 2008-го по сегодняшний день, то ровно 110 раз парламент принимал законы, которые так или иначе влияли на нашу налоговую систему. При этом 82 закона были приняты во времена, когда государством управляла Партия реформ”, — напомнил глава финансовой комиссии, добавив также, что за последние два года было принято всего 28 законов схожей тематики. ”Но здесь я должен пояснить, что в последние два года мы рассматривали большое количество законодательных актов, напрямую касающихся различных директив ЕС, которые мы должны согласовать с нашими законами”, — объяснил политик.