09.10.2018, 21:30

Стальнухин: реформисты устроили в парламенте предвыборный митинг

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rus.delfi.ee
EST
Mihhail Stalnuhhin
Mihhail StalnuhhinFoto: Andres Putting

По оценке председателя финансовой комиссии Рийгикогу Михаила Стальнухина, сегодняшнее обсуждение вопроса государственной важности по теме налоговой реформы превратилось в предвыборное шоу реформистов, которые вместо конструктивных дебатов снова пошли по пути отрицания и беспочвенной критики, попутно не забывая нахваливать себя любимых.

Как отметил Стальнухин, он до последнего не хотел участвовать в предвыборной кампании ”белок”. ”Если послушать реформиста Юргена Лиги, то выходит, что все кругом плохие лентяи и только реформисты аки пчелки все 17 лет трудились на благо родины. Смешно же, учитывая, какой хаос они оставили после себя”, — сказал Михаил Стальнухин.

По словам политика, сегодня много говорилjсь о налоговых реформах, но почему-то реформисты умолчали о том, сколько таких изменений провели сами реформисты, будучи у власти. ”Если сравнить отрезок времени с 1 октября 2008-го по сегодняшний день, то ровно 110 раз парламент принимал законы, которые так или иначе влияли на нашу налоговую систему. При этом 82 закона были приняты во времена, когда государством управляла Партия реформ”, — напомнил глава финансовой комиссии, добавив также, что за последние два года было принято всего 28 законов схожей тематики. ”Но здесь я должен пояснить, что в последние два года мы рассматривали большое количество законодательных актов, напрямую касающихся различных директив ЕС, которые мы должны согласовать с нашими законами”, — объяснил политик.

Как сказал глава финансовой комиссии, вместо того, чтобы ”пиарить” с трибуны Рийгикогу свои предвыборные лозунги, направленные на предпринимателей и другие ”сливки общества”, реформистам стоило бы задуматься и о тех, кто зарабатывает среднюю или минимальную зарплату. ”Наша партия и сегодняшнее правительство считает, что налоговая система в нашей стране должна быть подходящей для работодателей, чтобы они могли комфортно работать, создавать рабочие места и стимулировать экономику”, — сказал Стальнухин, добавив, что при этом налоговая система должна быть справедливой по отношению к работникам. ”Самое главное, чтобы налоговая система не провоцировала еще больший разрыв в обществе. Мы стремимся к более солидарному обществу, и нынешняя налоговая система позволяет достичь этой цели”, — подытожил Михаил Стальнухин.

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