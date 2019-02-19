Стальнухин: реформисты срочно нуждаются в прививке от налоговой лихорадки

Как сказал Стальнухин, очень прискорбно, что Партия реформ по-прежнему зациклена на своих таблицах Excel, где все данные полностью совпадают с фантазиями реформистов. ”Насколько я помню, Налогово-таможенный департамент ни разу не был замечен в подтасовке данных, и поэтому крайне глупо со стороны реформистов продолжать настаивать на том, что налоговая реформа оставила население ни с чем”, — сказал Стальнухин, напомнив, что, по данным ведомства, уже в ближайшие месяцы более полумиллиона налогоплательщиков получат от государства 141 миллион евро переплаченного подоходного налога. В целом же, учитывая различные налоговые льготы, Налогово-таможенный департамент вернет налогоплательщикам 200 миллионов евро.

По словам Стальнухина, если судить по этим цифрам, то в налоговом хаосе погрязли только реформисты и их приспешники, все остальные воспользовались новыми возможностями. ”У жителей Эстонии было два варианта: получать ежемесячно до 64 евро в месяц сразу или не использовать не облагаемый налогом минимум и в конце года получить деньги обратно”, — отметил Михаил Стальнухин.