Стальнухин: реформисты срочно нуждаются в прививке от налоговой лихорадки

Сегодня депутаты Рийгикогу обсуждали в качестве вопроса государственной важности ”Будущее налоговой системы Эстонии” по инициативе Партии реформ. По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Михаила Стальнухина, реформистам уже давно пора признать — налоговая реформа, которую провело правительство под руководством Центристской партии, оказалась более чем удачной и поводов для паники нет, сообщает фракция Центристской партии.
Как сказал Стальнухин, очень прискорбно, что Партия реформ по-прежнему зациклена на своих таблицах Excel, где все данные полностью совпадают с фантазиями реформистов. ”Насколько я помню, Налогово-таможенный департамент ни разу не был замечен в подтасовке данных, и поэтому крайне глупо со стороны реформистов продолжать настаивать на том, что налоговая реформа оставила население ни с чем”, — сказал Стальнухин, напомнив, что, по данным ведомства, уже в ближайшие месяцы более полумиллиона налогоплательщиков получат от государства 141 миллион евро переплаченного подоходного налога. В целом же, учитывая различные налоговые льготы, Налогово-таможенный департамент вернет налогоплательщикам 200 миллионов евро.
По словам Стальнухина, если судить по этим цифрам, то в налоговом хаосе погрязли только реформисты и их приспешники, все остальные воспользовались новыми возможностями. ”У жителей Эстонии было два варианта: получать ежемесячно до 64 евро в месяц сразу или не использовать не облагаемый налогом минимум и в конце года получить деньги обратно”, — отметил Михаил Стальнухин.
Стальнухин признал, что несмотря на то, что свыше 86% жителей страны выиграли благодаря налоговой реформе, часть пенсионеров — около 7% — из-за допущенной ошибки оказалась в неравном положении. ”Да, для 93% пенсионеров налоговая реформа оказалась положительной, но 7% пришлось доплачивать налог. Центристская партия вписала в свою предвыборную программу пункт, согласно которому не облагаемый налогом доход для пенсионеров вырастет до 750 евро. И это будет принципиальный вопрос, который мы поднимем за столом коалиционных переговоров в случае победы на предстоящих выборах”, — заявил Михаил Стальнухин.
Подводя итог, председатель финансовой комиссии отметил, что на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что рост не облагаемого налогом минимума до 500 евро — это лучшее решение действующего правительства. ”Когда в правительстве находились реформисты, не облагаемый налогом минимум составлял 180 евро. То есть, если бы мы не предприняли этот шаг и следовали плану ”белок”, то более полумиллиона человек смогли бы ощутить положительные изменения лишь через 30 лет!” — заявил Стальнухин, добавив, что Партия реформ нуждается в срочной прививке от налоговой лихорадки. ”Если запустить болезнь, то больные фантазии реформистов могут перерасти в нечто более страшное”, — подытожил Стальнухин.