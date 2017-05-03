Стальнухин: понимаю обеспокоенность оппозиции относительно развития экономики, но не разделяю их

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин, выступая сегодня перед депутатами заявил, что Эстония больше не может себе позволить стоять на месте, поэтому необходимо активно работать над улучшением благосостояния населения.

Стальнухин отметил, что опасения оппозиции понятны, ведь точно такие же страхи царили в обществе в преддверии вступления в ЕС и еврозону. "Сегодня всем очевидно, что без евродотаций многие наши проекты так и остались бы лишь проектами. Раздутыми оказались и страхи относительно перехода на евро. Да, инфляция выросла, но в тоже время, это дало дополнительный стимул нашей экономике", — отметил Стальнухин.

Политик добавил также, что он сам был настроен весьма скептически, считая, что все эти позитивные разговоры по поводу ЕС и еврозону во многом преувеличены. Но сейчас, его мнение изменилось. Стальнухин также выразил надежду на то, что со временем эти истины дойдут и до оппозиционных политиков. "В период с 2018-2021 правительство планирует увеличить ВВП страны до 25%, повысить среднюю зарплату до 1500 евро, а также инвестировать в улучшение качества жизни населения. Только так можно будет вернуть наших сограждан обратно в Эстонию. Если мы не сможем им ничего предложить, зачем им возвращаться?"- спросил Стальнухин.

Он добавил также, что у правительства весьма амбициозные планы и здесь вполне понятна критика в их адрес. Но экономика — сложная наука и симбиоз из математических расчетов, прогнозов и реального положения дел не всегда совпадают. "Как отметил президент Банка Эстонии, экономические модели разных ведомств, институтов — абсолютно разные. Аналитики министерства финансов и коалиция рассматривают экономические прогнозы в одном свете, а оппозиция — в другом, более негативном ключе. Благодарю президента Банка Эстонии за то, что он обозначил возможные риски и опасности и мы, разумеется, постараемся их избежать", — добавил Стальнухин.

Напомним, что сегодня с годовым отчетом перед депутатами парламента выступал президент Банка Эстонии Ардо Ханссон, а также председатель правления Финансовой инспекции Килаар Кесслер.

