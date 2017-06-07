Стальнухин об оборонном договоре США-Эстония: дежавю. Когда-то это уже было

Депутат Михаил Стальнухин объяснил неучастие четырех своих однопартийцев в голосовании по ратификации оборонного договора между США и Эстонией необходимостью все хорошо обдумать.

”Дежавю случилось. Мне показалось, что когда-то это уже было: приходит чужая армия и для них не существует границ, для них не существует вашей полиции, для них не существует вашей судебной системы. Я решил, что мне необходимо более тщательно все обдумать”, — сказал Стальнухин.

Стальнухин отметил, что в Ираке за последние десять лет погибли миллион триста человек. На возражение журналиста о количестве погибших в войне в Сирии, центрист сказал: ”За минуту у нас все равно не получится обсудить это. Особенно, что наши мнения на эти вопросы очевидно очень расходятся”.