Стальнухин о бюджете: в 2018 год — с новыми возможностями!

Центрист Михаил Стальнухин считает, что утвержденный на внеочередном заседании правительства государственный бюджет на следующий год, с точки зрения финансов, можно назвать переломным.

Во-первых, впервые объем бюджета превысит 10 миллиардов евро, а во-вторых, будет решен целый ряд проблем, которые непосредственно влияли на благосостояние населения.

Повышение качества жизни — это приоритетная задача нынешнего правительства, считает Стальнухин. Среди других, не менее важных целей запланированы рост экономики, инвестиции в инфраструктуру, здравоохранение и сельскохозяйственный сектор и многое другое.

”Самым главным и дорогостоящим изменением в 2018 году станет повышение необлагаемого налогом минимума до 500 евро. К слову, в 2011 году он составлял 144 евро и в 2017 — 180 евро. То есть с ”легкой руки” реформистов ежегодный рост составлял всего 10 евро! Сегодняшние изменения нацелены на поддержку низкооплачиваемой группы населения”, — утверждает Михаил Стальнухин.

По его словам, это порядка 85% жителей страны, чьи ежемесячные доходы вырастут до 64 евро в месяц или до 768 евро в год.

Еще одной победой Стальнухин считает восстановление пособия на похороны. Начиная с 1 января 2018 года местные самоуправления начнут выплачивать по 250 евро одноразового пособия. Для этого в бюджете на следующий год запланировано порядка 4 миллионов евро.

”Самая уязвимая группа населения, пенсионеры, тоже не будут забыты”, — утверждает политик. С нового года пенсии вырастут более чем на 6 процентов, с 416 до 442 евро в месяц. На эти и другие социальные пособия государство запланировало порядка 3,1 миллиарда евро.

”Более того, в рамках бюджета будет наконец-то положен конец сложившейся несправедливой ситуации, при которой ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС среди неграждан не получали от государства никакой компенсации. Теперь, с января нового года лица без гражданства, а также натурализованные граждане — всего 1400 человек смогут получать компенсацию от государства в размере 230 евро в год. На эти цели было выделено 756 тысяч евро”, — поведал он.

Кроме того, будет увеличен на 4,5% зарплатный фонд полицейским, спасателям, работникам службы таможни и социального обеспечения. ”Не останутся в стороне и наши уважаемые педагоги”, — уверен центрист. Если в этом году средняя зарплата учителей составит 1260 евро, то согласно госбюджету, уже в 2018 году зарплатный фонд вырастет на 7% и в среднем педагоги будут получать 1380 евро в месяц.

Что же касается воспитателей детских садов, то, по словам Михаила Стальнухина, государство выделит на зарплаты 61 миллион евро — сейчас на эти цели уже ушло 2,5 миллиона и с нового года самоуправления получат еще 13,5 миллионов евро, чтобы сравнять зарплаты воспитателей и учителей. Таким образом в ближайшие три года оклады воспитателей должны вырасти более чем на 50%.

”Здравоохранение — тоже одна из сфер, которая годами не получала финансирование в должном объеме”, — считает политик. ”Подумайте только, в 2015 году государство тратило на здоровье населения 4,9% от ВВП, тогда как в Европе средний показатель находился на уровне 7,8 процентов”.

Низкие зарплаты работникам медицины и, как следствие, их отъезд за границу, длинные очереди к специалистам, отсутствие возможностей для инвестиций и покупку новейшего оборудования — все это, по словам автора, заставило жителей нашей страны усомниться в качестве предоставляемых услуг.

Сразу все эти проблемы не решить, утверждает он, но дополнительные финансовые вливания объемом в 215 миллионов евро в ближайшие четыре года помогут изменить ситуацию в лучшую сторону. ”В 2018 году сфера медицины получит 1,4 миллиарда евро, что на 34 миллиона евро больше, чем в этом году. Таким образом, обиженные реформисты и дальше могут продолжать бить себя кулаком в грудь и как мантру повторять, что только они способны запустить экономику и вывести Эстонию в пятерку богатейших стран. Действительность же такова, что страна куда успешнее развивается, а благосостояние населения растет куда быстрее, пока Партия реформ находится в оппозиции”, — резюмирует Стальнухин.