Стальнухин и Карилайд: обвинения в сепаратизме — это ничто иное, как пропагандистский трюк

Политик от Партии реформ Кейт Пентус-Розиманнус, обвинившая в сепаратизме депутатов парламента Михаила Стальнухина и Яануса Карилайда, по всей видимости, решила не углубляться в суть вопроса, так как она упустила немаловажный факт, что за поездку в Москву выступали и ее однопартийцы, значится в пресс-релизе Центристкой партии.

По словам Михаила Стальнухина, он уважает Кейт Пентус-Розиманнус как свою давнюю коллегу по работе в парламенте, но, по всей видимости, у члена Партии реформ мысли заняты лишь делами Autorollo, поэтому она стала использовать слова, смысл которых ей не совсем понятен. Это касается слова ”сепаратизм”. ”Я разделяю тревогу своей коллеги, а также те возможности, которые открываются благодаря запугиванию нашим восточным соседом — Россией. Но я все же осмелюсь посоветовать реформистке воздержаться от высказываний, присущих тоталитаризму, в политических дебатах. Только истинный почитатель такого режима может считать, что лишь его мнение единственно верное и имеет право на существование”, — отметил Стальнухин. Он добавил также, что его предложение возобновить диалог связано прежде всего с политикой в сфере экономики Эстонии. Но в любом случае, все решения остаются в конечном итоге за комиссией.

Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд также отметил, что если комиссии, в состав которых входят политики от разных партий, хотят думать, в том числе, и в восточном направлении, то такое решение можно только приветствовать, а не автоматически осуждать. ”Хотелось бы напомнить госпоже Пентус-Розиманнус, что члены экономической комиссии уже приняли решение о поездке в Москву, и со стороны реформистов никаких возражений не поступало”, — сказал Карилайд. По словам политика, такое деструктивное поведение можно назвать абсурдным, и остается лишь надеяться, что желание депутата парламента от Партии реформ запугивать своих коллег и сыпать безосновательными обвинения, так и останется сольным выступление Пентус-Розиманнус.

Напомним, что 10 марта члены экономической комиссии Рийгикогу сообщили о том, что они собираются посетить международную выставку транспортно-логистических услуг ТрансРоссия, чтобы поддержать транзитный сектор страны. ”Надеюсь, что реформисты не столь категорично и нервно реагируют на происходящее внутри своей фракции, как на глазах общественности, и что за этим не последует наказание своих однопартийцев, членов экономической комиссии Дениса Бородича и Тоомаса Кивимяги в виде исключения из партии. Если их действия в партии также расцениваются как сепаратистские, то я бы посоветовал этим политиков срочно бежать оттуда”, — заключил Карилайд.

Накануне Яанус Карилайд выступал в прямом эфире новостной передачи ”Актуальная камера”, где, отвечая на вопрос о санкциях ЕС в отношении России, политик отметил, что это — вопрос, который касается всех членов ЕС. Поэтому решение по нему принимаются сообща с другими странами. Говоря же о внутригосударственных делах, Карилайд отметил, что дебаты на тему России скорее носят положительный характер, нежели негативный.