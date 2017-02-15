Стальнухин: государственность не заключается в том, чтобы бояться соседа и готовиться к войне

Сегодня комиссия Рийгикогу по экономике и финансовая комиссия обсудили с предпринимателями возможности государства для улучшения ситуации в секторе логистики и транзита.

Стороны пришли к выводу, что цепь поставок в Эстонии качественная и быстрая, но цена не конкурентоспособная. Предприниматели предложили учитывать при установлении государственных тарифов устойчивость рынка.

По словам председателя комиссии по экономике Айвара Кокка, задача политиков — создать для логистических предприятий конкурентоспособные условия по сравнению с близлежащими государствами и помочь вести переговоры с соседними государствами.

”Даже рост транзитного сектора на 10% принес бы государству большую экономическую пользу и увеличил бы наш экспортный потенциал. Объемы товаров можно в будущем легко увеличить на 10%, например, если Eesti Energia будет перевозить по железной дороге в электростанции некачественную древесину, которая используется для производства электроэнергии, и если щебень, полученный при добыче сланца, будет перевозиться по всей Эстонии для строительства дорог”, — сказал Кокк.

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На встрече прозвучало предложение создать совет по логистике, чтобы совместно с министерствами и Ассоциацией логистики и транзита способствовать развитию этого сектора.

”Государственность не заключается в том, чтобы бояться соседа и готовиться к войне. Государственность заключается в том, чтобы осознать свои ошибки и признать, что иногда мы придаем больше значения интересам других государств и народов, например интересам Украины, чем интересам наших предприятий и фермеров, — заявил председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин. — Государственность заключается в том, чтобы с чистого листа начать налаживать нормальные отношения с нашим восточным соседом. Об этом говорили и все представители сектора транзита”, — сказал Стальнухин.

Ассоциация логистики и транзита предложила привести эстонские тарифы по использованию инфраструктуры и методику налогообложения в соответствие с принципами ЕС. Это означает, что пользователь должен оплачивать свои расходы, а перекрестное субсидирование нужно прекратить.

”Сектор логистики не по своей вине оказался в ситуации, где для сохранения конкурентоспособности и стабильности необходима поддержка со стороны государства. Прежде всего, это означает, что надо снизить тарифы, — сказал заместитель председателя комиссии по экономике Тоомас Кивимяги. — Но столь же важно создавать новые транзитные каналы, прежде всего развивать коридор по направлению Север-Юг, в том числе и развивать Rail Baltic. В общении с восточным соседом некоторые вещи не стоило бы высказывать”, — сказал Кивимяги.

Согласно исследованию компании PricewaterhouseCoopers, в период 2005–2015 гг. международные перевозки товара уменьшились примерно на 50%. Перевозки портов за этот период сократились на 26%, а железнодорожные перевозки — на 68%.

Во встрече участвовали председатель совета Eesti Raudtee Прийт Рохумаа, председатель совета Sillamäe Sadam Тийт Вяхи, председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм, председатель правления EVR Cargo AS Рауль Тоомсалу, председатель правления VOPAK E.O.S. AS Арноут Лугтмейер, член правления Alexela Logistics Аарто Эйпре, председатель правления Transiidikeskuse AS Эрик Лайдвеэ и председатель правления Ассоциации логистики и транзита Андрес Валгерист.

Комиссия по экономике планирует продолжить обсуждение 9 марта на выездном заседании в Ида-Вирумаа.