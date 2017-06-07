Стали известны победители конкурса стипендий "Талант будущего"

В этом году проводимый Maxima конкурс прошел успешно с точки зрения как количества участников, так и их высокого уровня. Это в свою очередь является подтверждением тому, что в Эстонии есть много талантливых молодых людей, а также наставников, тренеров и учителей, которые замечают эти таланты и берут на себя их развитие, сообщает Maxima Eesti.

На конкурс поступило 313 заявок от учеников 5–12 классов со всей Эстонии, и из всех конкурсантов жюри выбрало 12 финалистов. Сегодня на торжественном награждении в Познавательном центре "Энергия" объявили имена победителей в четырех номинациях: спортивный талант, культурный талант, научный талант и предприимчивый талант. Ведущим мероприятия стал талантливый музыкант Даниэль Леви Вийналасс.

Лучших в каждой категории выбирали знатоки своего дела. В жюри вошли физик и ведущий передачи "Ракета69" Айгар Вайгу, единственный олимпийский чемпион Эстонии по баскетболу Тийт Сокк, главный редактор ETV+ Дарья Саар, а также певица и актриса Герли Падар.

Научный талант 2017: Брита Лахт, Сааремааская общая гимназия

Девушка с Сааремаа, 17-летняя Брита Лахт, несмотря на свою молодость, является серьёзным учёным: целый год Брита занималась исследовательской работой, в рамках которой изучала разлагающиеся пакеты Maxima и способность разлагаться трех пластиковых композитов.

В будущем Брита хочет стать химиком или материаловедом. Исследовательская работа Бриты завоевала первые места на разных конкурсах, самым значимым из которых стала первая премия на национальном конкурсе научных работ школьников. Брита входит в состав эстонской делегации на Европейском конкурсе молодых ученых.

Она получила специальный приз естественных наук Тартуского университета на государственном конкурсе научных работ школьников, выиграла конкурс исследовательских работ в области экологии, несколько раз ее отмечали специальной премией на фестивале научного театра школ Эстонии, а также многократно она занимала призовые места на олимпиадах по химии.

Стипендию „Таланта будущего” Брита отложит до поступления в университет, и это станет еще одним небольшим шажком на пути к большой мечте.

Культурный талант 2017: Дарина Носова, Нарвский языковой лицей

Семнадцатилетняя Дарина Носова из Силламяэ обладает потрясающим художественным талантом, ей нравится выражать свои мысли через краски и форму. Свою первую персональную выставку девушка организовала в 12 лет, теперь на ее счету их уже четыре. Дарина добилась выдающихся результатов на нескольких художественных конкурсах.

В прошлом году она заняла второе место на популярных соревнованиях по компьютерной графике EENet, а главного приза удостоилась на пленэре „Дыхание истории”. Также она создала иллюстрации для двух детских книг.

В будущем Дарина хочет стать архитектором, так как эта специальность связана как с искусством, так и с точными науками. На стипендию девушка хочет приобрести графический стол Cintiq для совершенствования своих навыков в иллюстрировании.

Спортивный талант 2017: Аманда Ребека Падар, Гимназия Мийна Харма

Главным увлечением Аманды Ребеки Падар, 12-летней девочки из Тарту, являются танцы. В этом сезоне она приняла участие в самом большом количестве соревнований среди молодежи в Прибалтике и добилась выдающихся результатов.

Ученица пятого класса Гимназии Мийна Хярма занимается танцевальным спортом с пяти лет и хочет уже в ближайшее время воплотить свою мечту и стать чемпионкой мира. Аманда Ребека будет представлять Эстонию на нынешнем первенстве мира в Румынии. В списке ее достижений немереное количество призовых мест как на соревнованиях в Эстонии, так и на международных кубках и чемпионатах.

Например, молодая чемпионка Эстонии среди юниоров заняла первые и вторые места на этапах кубка мира в Латвии, Литве, Италии и России, и помимо того она привезла первые места с Baltic Grand Prix, Baltic Sea Campionship, Salt City Dance Championships. Список можно продолжать еще на двух листах.

Обладающая большой силой воли и ставящая перед собой четкие цели Аманда Ребека потратила бы стипендию на приобретение снаряжения для мирового первенства.

Предприимчивый талант 2017: Мерилин Аниярве, Таллинская Техническая Гимназия

19-летнюю жительницу Таллинна Мерилин Аниярве описывают как смелую, очень трудолюбивую, активную, целеустремленную и увлеченную делом девушку. Спектр общественной деятельности Мерилин впечатляет: она входит в школьное ученическое представительство и Таллиннское молодёжное собрание, а также участвует в деятельности Эстонского союза ученических представительств. Она участвует в организации многих молодежных мероприятий.

Молодой общественный деятель Мерилин посвятила себя интеграции русской молодежи в общественную жизнь Эстонии, и это проходит красной линией во всех ее начинаниях. Одним из ее крупнейших достижений можно считать привлечение русскоговорящей молодежи в Союз ученических представительств Эстонии.

Свое будущее девушка хочет связать с развитием Ида-Вирумаа, молодежной работой и предпринимательством. Стипендию Мерилин хотела бы использовать для саморазвития в области предпринимательства и пройти курсы в Йыхви по предпринимательству и составлению бизнес-плана.