Стали известны имена школьников, выигравших полет на воздушном шаре c Ратушной площади

”Мы были приятно удивлены тем, насколько профессиональные видеоклипы сделали участвующие в конкурсе школьники, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Особенно сильное впечатление оставили двое лучших работ. Это работы ученика Мустамяэской гуманитарной гимназии Илиана Хеленди и ученицы Эхтеской гуманитарной гимназии Дианы Шумилиной. В качестве приза они полетят на воздушном шаре, который впервые поднимется в воздух с Ратушной площади”.

По его словам, запланированный на начало ноября полет пришлось перенести по причине неблагоприятного ветра в начале месяца и открытия Рождественского рынка в середине ноября. В итоге полет состоится в середине января, когда рынок закончит свою работу.

Учитывая специфику главного приза в конкурсе могли участвовать ученики таллиннских школ, в возрасте 15 лет и старше.