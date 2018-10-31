31.10.2018, 19:44

Стали известны имена школьников, выигравших полет на воздушном шаре c Ратушной площади


rus.delfi.ee
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EV 100 puhul lennati Vabaduse väljakult õhupalliga
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Двое учеников таллиннских гимназий, которые приняли участие в организованном управой района Кесклинн конкурсе и сняли знакомящее со столицей видео, в качестве приза выиграли полет на воздушном шаре с Ратушной площади.

”Мы были приятно удивлены тем, насколько профессиональные видеоклипы сделали участвующие в конкурсе школьники, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. — Особенно сильное впечатление оставили двое лучших работ. Это работы ученика Мустамяэской гуманитарной гимназии Илиана Хеленди и ученицы Эхтеской гуманитарной гимназии Дианы Шумилиной. В качестве приза они полетят на воздушном шаре, который впервые поднимется в воздух с Ратушной площади”.

По его словам, запланированный на начало ноября полет пришлось перенести по причине неблагоприятного ветра в начале месяца и открытия Рождественского рынка в середине ноября. В итоге полет состоится в середине января, когда рынок закончит свою работу.

Учитывая специфику главного приза в конкурсе могли участвовать ученики таллиннских школ, в возрасте 15 лет и старше.

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