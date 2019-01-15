Стали известны имена лауреатов звания ”Друг культуры” за 2018 год
Сегодня, 15 января, министр культуры Индрек Саар объявил имена и названия тех компаний и частных лиц, которые поддерживали сферу культуры в течение прошедшего 2018 года.
Сегодня, 15 января, министр культуры Индрек Саар объявил имена и названия тех компаний и частных лиц, которые поддерживали сферу культуры в течение прошедшего 2018 года.
В общей сложности в 2018 году звания, присуждаемого за поддержку культуры, удостоился 31 кандидат, в том числе главный приз — или звание ”Друг культуры года” — был присужден пяти кандидатам из области культуры.
Звание ”Друг культуры года” присуждается организации или частному лицу, внесшему в прошедшем году наиболее значительный вклад в поддержку культуры.
Лауреатами звания ”Друг культуры года” в 2018 году стали:
Звание ”Друг культуры” присваивается организации или частному лицу, внесшему в предшествующем году значительный вклад в сферу культуры. Каждый имел возможность выдвинуть одного кандидата.
Лауреатами звания ”Друг культуры — 2018” стали:
Звание ”Друг культуры” присуждается с 2011 года, и на протяжении многих лет в конкурсе участвовали сотни культурных организаций, кроме того, ежегодно лауреатами этого звания становятся несколько десятков компаний и частных спонсоров, ценящих культуру.
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